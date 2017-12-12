今天迎來千萬觀光客！韓國市場下週首破百萬人次

觀光局今天在松山機場準備迎接第1000萬名旅客。（記者蕭玗欣攝）

2017-12-12 10:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕來台旅客連續3年突破千萬大關，據移民署統計，截至12月10日今年度來台旅客累計已達995萬9265人次，觀光局今天在松山、桃園、高雄及台中機場分別部署工作人員，辦理迎賓儀式，預估上午11點今年第1000萬名旅客就會誕生。此外，截至今年10月韓國觀光客已達84.3萬人次，未來一週韓國市場有機會突破百萬人次。

觀光局表示，今年是台灣連續第3年迎來第1000萬名旅客，2015年來台旅客達1043萬9785人次，第1000萬名是12月20日入境的美籍旅客，2016年來台旅客為1069萬279人次，第1000萬名是12月11日入境的韓國旅客，今年則落在12月12日，比去年晚了1天。

觀光局預估，第1000萬名旅客即將在今天上午11點誕生，而今天上午11點之前在松山機場降落班機共有2班，分別是10點12分從日本羽田機場起飛的華航與日航共掛班號的班機，以及10點55分從上海虹橋的班機。

觀光局今年為表達對千萬旅客能夠再次來台旅遊的歡迎，將提供第1000萬名旅客來回台灣機票及住宿券，還有台灣近幾年非常受到年輕自由行旅客歡迎的在地文創商品。

觀光局表示，今年象徵台灣已正式邁入千萬觀光大國，感謝業界即便中客市場萎縮，仍積極配合新南向政策及長程線一站多乘的市場操作，才能在差不多的時間迎接千萬旅客。

此外，截至今年10月韓國觀光客已達84.3萬人次，預估未來一週就能迎來台灣首度第100萬韓國觀光客。