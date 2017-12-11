中市發展ACG及影視產業 結合在地化

台中市長林佳龍（左2）主持經濟發展諮詢會議，討論台中ACG及影視產業。（記者張菁雅攝）

2017-12-11 20:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今天召開經濟發展諮詢委員會，討論「台中ACG及影視產業推動與扶植」，除了市府已執行相關政策與建設外，僑光科技大學、台中捷運公司也分別在會中報告如何培育電競人才、打造捷運動漫故事館，共同推動ACG及影視產業在地化。

市長林佳龍表示，ACG是動畫Anime、漫畫Comics與遊戲Games，為推動ACG及影視產業，市府連續3年舉辦台中國際動畫影展、與文化部合作在中台灣電影中心內規劃興建國家漫畫博物館、重新打造第四市場為漫畫（插畫）家進駐基地、搭配全國電競活動促進電競產業發展；另在影視部分，除補助拍片，還在霧峰打造中台灣影視基地，在水湳興建中台灣電影中心。

林佳龍也說，ACG內容是影視產業發展重要的故事源頭，市府已規劃在水湳打造ACG產業聚落，保留部分土地，搭配中台灣電影中心及國家漫畫博物館，讓電競、動漫、插畫、動畫產業群聚台中，並輔導ACG及影視產業發展結合在地化，發展具本土特色的內容。

僑光科大資訊中心主任劉柏伸指出，該校今年10月創全國首例成立電競實訓中心及電競產業專班，培訓電競選手、教練、賽事主播、賽事規劃行銷等，未來希望在學校旁邊的「文教17」用地興建電競館，並與市府合作招商。

台中捷運公司董事長蔡岡廷則表示，已與迪士尼知名動畫師劉大偉合作，將製作捷運動畫故事，透過動畫故事行銷台中捷運及都市空間意象，並發展周邊商品，讓捷運變成移動的動漫館，希望民眾因為喜愛動漫而搭乘捷運。