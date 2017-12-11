竹市巨城週年慶12天大破20億 業績較去年成長12％

竹市巨城週年慶12天大破20億。（記者蔡彰盛攝）

2017-12-11 18:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹巨城Big City週年慶今天劃上句點，總計12天業績破20億，整體業績較去年成長12%，千萬店櫃超過30家，累計週年慶期間湧入118萬人次，消費力著實驚人。不僅如此，巨城購物中心與遠東SOGO百貨Big City館合計全年度業績超過108億，成長近5%，也再創高點。

新竹市為全台消費力第二名，這個實力在週年慶期間完全發威，巨城購物中心營運長游欣宜表示，消費者看準高回饋率，集中火力添購3C及家電蘋果系列商品出現搶購熱潮。另外各類家電銷售表現齊揚，高單價家庭劇院組及洗衣機、電視機等大家電熱賣，整體業績成長30%。

由於竹科小家庭講究生活質感，家具、香氛及生活居家用品整體業績成長亦有54%的亮眼表現，在週年慶加碼滿額回饋下，櫥俱、沙發及親子床組最受青睞，有的業績成長近2倍。

SOGO百貨新竹Big City館店長陳秋芬表示，化妝品今年帶頭衝出好成績，週年慶12天創造將近3億業績，較去年有二位數成長，冬日保濕、修護保養品及底妝類商品大賣。

特別的是，SOGO新竹Big City館今年的賣場看準運動風潮長盛，大動作改裝運動用品區，坪數增加140坪，打造品牌旗艦大店，帶動整體運動用品在今年週年慶期間成長近三成，週年慶期間光是運動鞋就賣超過2萬雙；此外，整合紳士、少紳服飾、配件、皮鞋專區，方便顧客一站購足的串聯式銷售，加上年底結婚潮加持，也讓SOGO百貨新竹Big City館西服業種今年大幅成長6成。