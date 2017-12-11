石門大圳巡防道路改善工程 開工

桃園市長鄭文燦（左四）主持平鎮區「石門大圳巡防道路改善工程」開工典禮。（記者周敏鴻攝）

2017-12-11 14:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區「石門大圳巡防道路改善工程」上午由桃園市長鄭文燦主持開工典禮，預計明年9月間可完工，屆時巡防道路將能連接台66線快速道路下方道路與福龍路，可望紓解金陵路、台66線快速道路周邊的交通瓶頸問題。

台66線快速道路周邊的平鎮區金陵路5段到6段、平東路，以及龍潭區福龍路，路幅狹窄、交通流量又大，每逢上下班的交通尖峰期間，加上許多用路人想經台66線道快速道路連接國道，周邊道路更嚴重壅塞。

桃園市政府協調北區水資源局、石門農田水利會等相關單位，決議無償使用北區水資源局土地施作巡防道路，並加強石門大圳的護岸與綠化，讓工程能兼顧石門大圳的供水功能、巡防道路供汽機車通行與居民休閒散步等功能。

「石門大圳巡防道路改善工程」上午開工，鄭文燦說，市府將斥資5230餘萬元，將連接舊金龍路、台66線快速道路下方道路的280公尺道路，從原來的3.5公尺寬拓為7.5公尺寬。其中跨石門大圳路段還將新建一座橋梁，橋梁寬度將等同巡防道路，為7.5公尺寬。

工程預定明年9月間完工，屆時用路人可以從福龍路轉巡防道路接上台66線道快速道路，就能避開金陵路與台66線道快速道路的交通瓶頸路段。