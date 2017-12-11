國中小校長做事綁手綁腳？ 52.7％民眾認為受家長會牽制

2017-12-11 12:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕黃昆輝教育基金會今天公布國民中小學校務運作品質滿意度調查，指出超過5成民眾認為校長對學校的發展及辦學成效要負完全責任，但也有民眾認為，校園民主化後，國中小校長只有責任、沒有權力，做事「綁手綁腳」，52.7%的民眾直指是受到家長會的牽制，還有3成民眾認為是校長遴選方式及教師會的牽制造成。

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝表示，校園民主化當初是為反抗威權而生，任何反抗威權的改革難免都有矯枉過正的訴求，當訴求達成，新制度運作一段時間後，就應該檢視是否有窒礙難行或矛盾的地方。

黃昆輝說，台灣民主發展帶動校園民主化，改變國中小學的校務運作模式及校長角色變化，校園從過去的校長一言化領導轉變為教師治校，並衍生出教務會議、校務會議等各種會議，校長角色有權無責、赤手空拳，一度導致行政大逃亡及校長退休潮，他認為，從這次調查就能看出，民眾對於校長的期待及校長實際能做的，有很大落差。

調查指出，在校園民主化風潮下，家長與教師參與校務運作已成常態，有75%的受訪民眾認為校長在學校領導中是合議委員，認為校長是「機關首長」只有15.5%。

雖受訪民眾不認為校長是「機關首長」，卻有51.5%民眾認為校長必須為學校發展和辦學成效負完全責任，另有43.5%表示不同意；而在校長應不應該在議會審查預算時列席備詢，也有50.6%的民眾表態應讓校長列席備詢，不能由教育主管機關代表。

民調小組委員馮清皇分析，上述調查結果顯示台灣民主教育價值深耕，從國中小校長須不須在議會列席一題，就可看出多數民眾還是認為校長應該受民主制度監督，但是否會因此產稱政治力干預校務運作是應該關注的議題。

調查也發現，民眾認為校園民主化後，國中小校長只有責任沒有權力，做事綁手綁腳的主要原因，依比率高低順序為，家長會的牽制（52.7%）、校長的遴選方式（32.7%）、教師會的牽制（32.7%）、缺乏教職員工的聘用與解聘權（31.6%）。

民調小組召集人郭生玉認為，以教師評審委員會來說，校長無法參與會議討論，僅能對委員會決定提出覆議，但事實上沒有校長會這樣做，導致教評會決定無法忠實呈現實際狀況，社會應檢討校長權責失衡以及校長不如歸去問題。

國民中小學校務運作品質滿意度調查時間為2017年11月26日至11月28日，在各地系統抽樣並進行電話訪問。有效樣本數為1070人，在95%信賴水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。