把握本週好天氣 彭啟明：週末入冬最強冷空氣南下

今東北風稍微增強，北部雲量較多，偶爾才有陽光露出，週四、週五將明顯回溫，可以好好把握這兩天曬洗衣物。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-11 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）東北風稍微增強，北部雲量較多，偶爾才有陽光露出，明起至週四，水氣略為增加，北部偶有短暫陣雨發展，中南部則維持穩定的天氣型態，週末恐有入冬最強冷空氣南下，北部低溫下探12度以下。

氣象達人彭啟明在臉書表示，昨（10日）陽光普照，迎來很難得的冬天暖陽，不過今東北風略微增強，讓溫度回升有限，週二（12日）開始到週四，台灣附近水氣略為增加，北部東部雲量增多，將偶有短暫陣雨發展，越往北水氣越多，中南部山區也偶有陣雨的機率；週四（14日）、週五（15日）預計將明顯回溫，可以好好把握這兩天曬洗衣物，而越往南大氣越穩定，空氣污染濃度也偏高，民眾外出的時候務必要看一下空氣品質數值。

預報顯示本週末有波冷高壓再度南下接近，這波有機會是今年入冬以來最強的一波冷空氣，低溫可能在使北部有機會跌到11、12度，民眾要留意週末的溫度及天氣大改變。

本週可能有颱風會發展，週三以後情況較為明朗，彭啟明指出，12月有颱風不是很罕見，過去常常都有，只是很少來台灣，週六遇到冷高壓南下，接近台灣的機會非常低，無須擔心。