12/11各報重點新聞一覽

2017-12-11 06:36

自由時報

中國軍方掌握我大門

我國入出境設備驚爆來自中國軍方！本報日前獨家揭露，移民署入出境設備採購案得標廠商，涉違反招標文件規定，使用中國生產具生物辨識特徵科技的相關設備，昨再傳出設備的硬體及韌體，竟是由中國航天集團（原中國國防部第五研究院）製造。知情人士指出，中國之所以願以較低廉價格將設備售予台灣廠商，目的在於透過韌體擷取生物特徵回傳，我國境大門面臨資安危機。

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女跌高鐵軌道 男跳下勇救

張姓女子前天深夜在高鐵板橋站候車時，因頭暈跌落月台，當時高鐵列車即將進站，情況危急，只見徐姓男友奮不顧身跳下軌道，奮力抱起女友拉進月台下方避難空間，列車在離兩人不到三十公分處停住，有驚無險；目擊民眾將英雄救美的照片PO網並留言高喊要女孩「嫁給他！」引發網友熱烈按讚。

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國考整合 司法官擬自律師取才

律師考試近七年及格人數暴增、國產律師年增八百到近千人，外界質疑導致律師素質不齊，也有供過於求問題，考選部預計明年一月推行「樓地板成績」新制，錄取人數估將下降兩成；考選部長蔡宗珍指出，未來應考慮將律師、司法官考試整合，所有都先考律師，之後再「二度取才」分流，讓律師成為所有法律人的根基。

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蘋果日報

又惹事 余祥銓酒後打人

又惹事！藝人余天的兒子余祥銓，昨和女性友人上夜店玩樂，不滿同行男子狂點香檳，一萬八千元帳單卻丟給他，引爆衝突，男子指控余出拳打人，余否認說僅推了一下，余被依傷害罪送辦、三萬元交保。余昨受訪時怒斥該男「來蹭酒又蹭妹，把妹就自己付錢，憑什麼都我付？」還說一毛錢都不會賠；男子回說沒人通知他要結帳，竟說他白吃白喝，不接受和解；余母李亞萍則說，打人就不對，要兒子自己負責。

感心 街友吃餿水 暖男送焢肉飯

台灣最美的風景！苗栗縣通霄鎮民楊政展，上周五看到詹姓街友在寒冬中撈餿水桶內的廚餘充飢，心生憐憫，立刻去買焢肉飯等熱食供他果腹，還上網po文呼籲大家對街友伸出援手，接連2天網友在街頭肉搜詹姓街友，主動送餐送衣及現金，警方得知後也聯絡其親人將他接回。警民合作36小時幫助街友回家的故事，感動無數網友，紛紛留言：「大家都好棒！」「好想哭喔！」

聯合報

空汙防制 賴揆拍板 燃氣發電將鬆綁

空汙問題日益嚴重，針對行政院「空氣汙染防制法」修正重點，知情官員指出，行政院長賴清德已拍板定案，空汙基金中有關移動汙染源部分，由目前中央統籌分配，改為兩成交給地方政府運用，初估約為五點六億元。另為配合各地方政府燃煤發電降載，為穩定發電量，燃氣發電將可不受空汙法及環評法的總量限制。

拒勞基法修惡 高雄3萬勞工大遊行

由十三個總工會團體組成的「南部總工會大聯盟」，昨在高雄市展開「一二一○拒絕修惡勞基法大遊行」，共約三萬名勞工上街頭，要求行政院撤回修正案。南部總工會大聯盟表示，民進黨將勞基法七休一鬆綁，輪班間隔縮短成八小時，修法一旦通過，勞工多加班還是賺不了加班費，只會過勞死。

中國時報

空汙法史上最大翻修 破除地方各自為政 汙染管制統一標準

行政院加快《空汙法》修正草案腳步，今（11）日將提至行政立法政策協調會報與綠委凝聚共識，周四提交行政院會拍板。此次修法堪稱《空汙法》史上最大翻修，對產業界影響最大之處，是將工廠固定汙染源管制訂出統一標準，不再讓地方各自為政；空汙嚴重地區，排放標準加嚴，將衝擊石化、鋼鐵等逾千家工廠。

你搭的電梯安全嗎？ 逾2.6萬部電梯 執照過期

你每天搭的電梯安全嗎？根據審計部在去年的決算報告指出，政府共發出17萬5546張升降電梯許可證，但其中有15％，高達2萬6388件許可證逾期，除此之外，合格的電梯維修人員也嚴重不足，成為公共安全問題。藍委曾銘宗指出，政府應重視以上警訊，否則民眾無法安心。