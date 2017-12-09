全國首座水中耶誕樹「放閃」 柳川水岸超浪漫

全國首座水中耶誕樹今晚點燈，現場湧進滿滿人潮。（記者黃鐘山攝）

2017-12-09 21:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕最不一樣的耶誕樹在台中！台中市政府今年發揮創意，在熱門景點柳川打造全國首座水中耶誕樹，市長林佳龍今晚（9日）參加耶誕樹點燈儀式，在眾人倒數5秒後，正式點亮柳川河岸，絢麗的水中耶誕樹綻放光芒，讓現場民眾驚豔不已。

柳川水岸（中正柳橋至民權柳橋段）景觀改善工程去年底完工，市府特別選在去年平安夜啟用，並舉辦創意藝術光景展，大獲好評，也讓柳川水岸成為熱門景點。市府延續熱潮，今年乾脆把耶誕嘉年華移師柳川水岸，讓民眾體驗最不一樣的耶誕。

為此，市府在柳川打造高9公尺的全台首座水中耶誕樹，樹體設計以柳川的川川不息概念設計，樹上更結合花博意象，裝飾著台中四大花卉文心蘭、劍蘭、百合及火鶴，閃亮的耶誕樹在美麗的柳川中呈現倒影、相互映照，浪漫十足。現場也設置多項藝術互動裝置，包括充滿科技感的皮影戲及浪漫的3D花海等等。

今晚點燈，現場湧進滿滿人潮，林佳龍在眾人倒數5秒後，正式點亮柳川河岸，他說，在這個感恩跟祝福的季節，每個人都以最快樂的心情迎接聖誕來臨，過去柳川因為工業快速發展，民生污水流入，成為臭水溝，為人詬病。經過市府加以整治，已成功讓柳川煥然一新，成為最熱門的打卡景點。

林佳龍並當場也宣布兩個好消息，首先是柳川二期工程爭取到中央經費補助，預計明年動工，讓美麗的柳川親水河岸延續；另外，綠川整治長達800公尺，明年2月整體工程將完工，屆時將讓台中因為河川再度美麗，讓舊城區綻放光芒。

市府說，「花漾柳川河岸光景藝術展」也在今天同步點燈，以LED打造超大禮物盒、浪漫鬱金香、玫瑰花海、橋下光廊道及七彩愛心樹等燈光造景藝術，讓夜晚的柳川更浪漫，同樣持續展演到明年3月4日。

橋下光廊道等燈光造景藝術今晚同步點燈，讓夜晚的柳川更浪漫。（記者黃鐘山攝）

七彩愛心樹等燈光造景藝術今晚同步點燈，讓夜晚的柳川更浪漫。（記者黃鐘山攝）