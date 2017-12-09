13度低溫辦校慶 大里高中1200名學生冒雨跳大會舞

2017-12-09 18:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕受到大陸冷氣團影響，台中9日清晨出現12.5度低溫，創入冬以來本島平地新低溫，台中市大里高中也在今天舉辦50週年校慶，但有同學反映，台中市又冷又雨，但學校卻讓逾1200名學生冒雨跳大會舞；對此，大里高中表示，大會舞表演時間20分鐘，共表演3首，一開始並沒有下雨，到了第3首快結束時，才開始下毛雨，結束後立即將活動移到禮堂，當時就一直沒有下雨。

大里高中今天舉辦校慶，學校安排全校1200多位師生跳大會舞，有學生反映，今天上午台中有下雨，但學校沒有停止表演，還讓大會舞持續進行，讓他們非常不高興，很不能接受。

大里高中解釋，今天8時集合，第一個表演節目是太鼓表演，當時有下一點毛雨，但太鼓表演結束後，雨就停止了，便讓下一個表演大會舞上場。

大里高中表示，這個大會舞表演，全長20分鐘，共有3首，是由全校的學生一起跳，高達1200人，而在表演前2首時，並沒有下雨，但在第3首快結束時，才又下雨，雨勢比毛毛雨大一點，但因為快要結束了，無法停下來，在表演結束後，立即請在場師生及貴賓一同移到中正常繼續校慶的活動。

大里高中表示，由於此一大會舞有1200人參加，是全校學生練習很久的成果，不希望學生的期待落空，加上雨是在第3首快結束再下，因此才未宣布暫停，但是，學校還是會對此事進行檢討。