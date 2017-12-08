自駕車實驗場域 5都已框列區域

2017-12-08 14:38

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣雲端物聯網產業協會今日舉辦2017會員大會，行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏在「台灣智慧科技應用與發展」專題演講中指出，在無人小巴實驗場域選址部分，6都中已經有5都都匡列出實驗場域準備要測試，「自駕車輛道路測試申請作業要點」預計年底或明年1月會通過，業界表示，公佈後即可實施上路。

過去政府法規跟不上時代，常為產業所詬病，蔡志宏指出，「無人載具科技創新事業條例」目前由交通部與科技部一起研擬中，而交通部正在擬「自駕車輛道路測試申請作業要點」還需修改道路交通安全規則，預計年底或明年1月就可公佈，由於是行政命令，因此公佈後封閉的實驗場域即可上路。

蔡志宏指出，政府在新科技新雲端應用方面，也很努力幫大家創造好的發展環境，最近有找6都代表一起盤查，6都裡面有5都已經準備要測試，其中台北市在士林北投區有一個士東試驗場域，桃園則是在農業博覽會區域，台中市則是在水湳、台南市選在沙崙、高雄在哈瑪星，而新北市目前有興趣的包括像淡海或林口等區域，不過目前還在整備選址，尚未正式對外公佈。

蔡志宏說，自駕車測試場域目標是達到完全不用人控制的美國SAE Level 5自駕車標準，至於實驗場域，可先從SAE Level 3或Level 4即可開始測試，初期測試車上一定有人監控，民眾不必擔憂。

蔡志宏說，自駕車雖然夯，但台灣產業一定要能聚集成聚落，並且達到很高自製率（國產化），自製率高的自駕車在自己道路上運作，在台灣廠商整合能力高前提下，這樣的願景是可以預期的。

不過蔡志宏也指出，地方政府組織上有沒有建立窗口接納大家提出的需求，產業也需要有標準規範，雲協應該也可以提出一些建議，希望關鍵技術可以快速在台灣整合，國外自駕車在台灣無法上路，主要問題是沒有在地化調適，所以最近在無人載具上，許多國際廠商來台叩門尋求合作機會。