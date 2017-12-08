自駕車實驗場域 5都已框列區域

2017-12-08 14:38

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣雲端物聯網產業協會今日舉辦2017會員大會，行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏在「台灣智慧科技應用與發展」專題演講中指出，在無人小巴實驗場域選址部分，6都中已經有5都都匡列出實驗場域準備要測試，「自駕車輛道路測試申請作業要點」預計年底或明年1月會通過，業界表示，公佈後即可實施上路。

過去政府法規跟不上時代，常為產業所詬病，蔡志宏指出，「無人載具科技創新事業條例」目前由交通部與科技部一起研擬中，而交通部正在擬「自駕車輛道路測試申請作業要點」還需修改道路交通安全規則，預計年底或明年1月就可公佈，由於是行政命令，因此公佈後封閉的實驗場域即可上路。

蔡志宏指出，政府在新科技新雲端應用方面，也很努力幫大家創造好的發展環境，最近有找6都代表一起盤查，6都裡面有5都已經準備要測試，其中台北市在士林北投區有一個士東試驗場域，桃園則是在農業博覽會區域，台中市則是在水湳、台南市選在沙崙、高雄在哈瑪星，而新北市目前有興趣的包括像淡海或林口等區域，不過目前還在整備選址，尚未正式對外公佈。

蔡志宏說，自駕車測試場域目標是達到完全不用人控制的美國SAE Level 5自駕車標準，至於實驗場域，可先從SAE Level 3或Level 4即可開始測試，初期測試車上一定有人監控，民眾不必擔憂。

蔡志宏說，自駕車雖然夯，但台灣產業一定要能聚集成聚落，並且達到很高自製率（國產化），自製率高的自駕車在自己道路上運作，在台灣廠商整合能力高前提下，這樣的願景是可以預期的。

不過蔡志宏也指出，地方政府組織上有沒有建立窗口接納大家提出的需求，產業也需要有標準規範，雲協應該也可以提出一些建議，希望關鍵技術可以快速在台灣整合，國外自駕車在台灣無法上路，主要問題是沒有在地化調適，所以最近在無人載具上，許多國際廠商來台叩門尋求合作機會。

  • 2017雲端物聯網創新獎企業創新組得獎團隊與副總統陳建仁合影（記者陳炳宏攝）

    2017雲端物聯網創新獎企業創新組得獎團隊與副總統陳建仁合影（記者陳炳宏攝）

  • 行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏在台灣雲端物聯網產業協會會員大會上，以「台灣智慧科技應用與發展」為題進行專題演講。（記者陳炳宏攝）

    行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏在台灣雲端物聯網產業協會會員大會上，以「台灣智慧科技應用與發展」為題進行專題演講。（記者陳炳宏攝）

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