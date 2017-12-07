駁二雙藝博會聯袂登場 跨世代藝術匯聚較勁

2017-12-07 17:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南台灣兩大藝術盛事「高雄藝術博覽會」與「高雄漾藝術博覽會」，今年首度同時舉辦，8日至10日在駁二聯袂登場。兩場跨世代、跨型態的藝術博覽會，一次滿足觀眾對藝術的想望，也開啟中、新生代藝術家的對話與串聯。

高市文化局長尹立指出，2013年開始舉辦的高雄藝術博覽會，以及2015年開始舉辦的高雄漾藝術博覽會，這兩場藝術博覽會不但活絡藝術市場，扶植藝術發展，經由這些年的努力，當年在漾藝博嶄露頭角的新銳藝術家，如今受到畫廊與市場的青睞，已經有作品在高雄藝博展出。

高雄藝術博覽會總監張學孔表示，今年共有近80間畫廊參與，也首度策畫「貨櫃錄像展區」，以9組貨櫃融匯駁二的港口歷史風貌，並邀請弔詭畫廊、其玟畫廊、就在藝術空間、伊日藝術，尊彩藝術中心、靜慮畫廊、未藝術、克隆畫廊等指標性畫廊群，帶來藝術家精采錄像作品，並更跨接到英國倫敦，與長期致力推廣錄像的藝術組織video club共同合作，開啟大眾對當代錄像藝術之全新認知與對話。

高雄漾藝博則分為「藝術自由區」及「藝術特展區」兩大展區，共有42位藝術家參展，展出超過300件作品。位於自行車倉庫的「藝術自由區VIVA YOUNG ART」以更自由、更開放方式，讓藝術家自行佈展。

而位於駁二C5倉庫的「藝術特展區」則以「Just Young」為題策展，邀請12位新生代藝術家參展，展期中舉辦的「漾講堂」，邀請知名藏家姚謙以「談藝術收藏與藝術市場」為題，從自身經驗與大家分享如何進入藝術收藏的領域。