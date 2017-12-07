瑞士火車通行證明年漲5％ 今年底前購入可省100歐元

2017-12-07 17:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年歐洲恐攻事件頻傳，不少到歐洲旅遊的旅客都轉而選擇相較安全的瑞士，導致瑞士旅遊相關的住宿、導覽及交通票券也因此每年都各有不同的漲幅，旅遊業者提醒，明年瑞士火車通行證將漲5%，想到瑞士旅遊民眾可以提前準備。

飛達旅遊表示，從歐洲火車票券的銷售數量來看，長年佔據第一的法國今年正式被瑞士超越。除自助旅遊外，各家旅行社也都出了許多瑞士相關的系列團、特色團，如華友旅行、時報旅遊、巨匠旅遊、加利利旅遊等各大旅行社都增加瑞士火車旅行團行程。

飛達旅遊提醒，自助旅遊的民眾如果想在旅途中節省旅遊預算，現在就能提前規劃，像是瑞士火車通行證明年漲價5%，再加上今年底前還有瑞士火車通行證連續4天多1天的優惠活動，價差最高達100歐元以上，等於直接省下一晚歐洲住宿。

飛達旅遊表示，瑞士火車通行證優惠不只在瑞士，在其他國家境內搭乘跨國高速列車，也都有可適用的周邊優惠，包括持通行證的訂位優惠（Passholder fare）。例如，瑞士到法國的跨國列車 TGV Lyria，能夠快速的從蘇黎世到巴黎（約4小時的車程），原票價是77歐元，透過通行證訂位只需要35歐元。

除瑞士以外，其它歐洲國家鐵路也有些許變動，像是台灣人到歐洲旅遊最愛去的德國，火車通行證明年將漲2%以上，也就是說，只要在2018年前購票，以5天內可以無限搭乘德鐵火車的票種為例，2017售價223歐元、現在購買就等於享有8折優惠；其次米蘭到法蘭克福也將新增火車路線；柏林到慕尼黑火車因班次調整，以往柏林到慕尼黑搭火車需要6個小時，現在只要4個小時，大幅縮短南北德的移動時間。

另外，土耳其也將在明年推出火車通行證，讓背包客能盡情在土耳其暢行無阻。