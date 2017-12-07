「原味十足」的中心！興大讓原民生有歸屬感。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-07 17:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學目前有逾百名原住民學生，校方今打造「原味十足」的原住民族資源中心，除展示部落文化外，更提供專屬場地讓學生交流，甚至協助開辦手機程式設計課程，提供課業輔導等資源，助原民生在大學校園內能多元學習，有學生說，在學校找到歸屬感。

中興大學指出，目前校內共有113名原住民族學生，其中以阿美族最多，泰雅族、排灣族其次；興大校長薛富盛指出，考量原住民文化是台灣極具特色的文化，校方決定協助整合資源，協助學生學習外，並將原民文化展現出來，讓師生認識，甚至國外貴賓來訪也有參觀特色據點。

興大在惠蓀堂3樓，釋出獨立空間成立原資中心，在來自阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、鄒族、賽夏族的學生穿上族服助陣下，中心「原味」十足揭牌；永信藥品公司也捐助興大12萬元的原民生獎助學金，並提供優先實習與就業名額讓原民生申請。

興大原資中心並設「原民格子」，展示原民各族的手工藝品，包含口簧琴、薏苡珠項鍊、族刀飾品、香蕉絲編織等，希望更讓校內師生及參觀民眾認識原住民文化。

興大指出，中心除提供學生交流空間外，也將陸續與校內單位合辦手機程式設計等課程，並提供原民生學伴及課業輔導資源等，幫助原民生學習更儲備多元能力。

外文系學生朱偲妤來自賽夏族，她說，原資中心提供原民生專屬的活動空間，感覺像回到部落時一樣自在；森林學系的阿美族學生陳宴婷也說，中心的設計讓她對學校多了「家」的感覺及歸屬感，很貼心。