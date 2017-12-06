墾丁「四通」農地變建地？ 易地補償引發各方討論

滿州鄉許多土地、聚落都受國家公園管制。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-06 23:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園正進行第四次通盤檢討（四通），預計將原來的一般管制區，更動為「管一、管二、管三」的次分區，為了讓聚落發展正常化，墾管處更提出「聚落周邊農業用地變更鄉村建築用地回饋機制」，希望藉此逐步收回生態敏感區私有地，也引發不少居民討論。

在四通中一般管制區將更動為「管一、管二、管三」，管一為墾丁大街，管三多數為林班地及公有地，管二則為一般聚落生活區，為了兼顧保育及聚落發展，墾管處提出特殊的「土地交換」方式，盼明確切割生態保育及居民生活圈的管制，將在國家公園計畫委員會中討論。

墾管處處長劉培東說，「聚落周邊農業用地變更鄉村建築用地回饋機制」，主要針對高度發展成熟的聚落區，因周邊農地失去耕作價值及聚落擴展需求，規劃出明確的「選定聚落擴大範圍」實施，但為了保護農業使用及生態環境，並非所有聚落及農地都適用。

這套方法讓有意變更的地主或農民，能透過向「管三」、生態保護區或特別景觀區的私有地主購買等值土地捐贈國有，而農業用地變更為建地回饋比例為40%的代金，並以周邊建地土地公告現值的30%計算；如成功實施，國家公園的敏感區及生態區，有機會從45%提昇至70％，總面積達到近7000公頃，對環境保育助益甚大。

「滿州居民確實需要解套方法！」滿州鄉代會主席莊期文說，鄉內許多居民的祖產位在生態敏感區，這套土地變更回饋機制，能讓許多居民無法開發及使用的土地，透過這套機制賣出土地解套，公有土地及私有土地的界線分明，長期受拘束的滿州聚落能有機會重生。

有機半島公益協會總召集人鍾乙豪說，雖支持新的「管一、管二、管三」次分區方式，但近年政府致力推廣恆春半島農業全面有機化的，墾管處大開倒車「農地變建地」，令人匪夷所思；「交換」更可能出現官商勾結或者圖利意圖，政府需要私人土地時（敏感區）應依法徵收，時空背景更迭下，地價早已不能同日而語，當年配合政策被廉價徵收土地的民眾情何以堪？