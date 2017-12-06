鳳山商工全國技藝競賽奪10大獎 包辦7支金手獎

鳳山商工學生摘下7支金手獎、1支團體獎亞軍及2支優勝，榮獲10大獎項殊榮。（記者陳文嬋攝）

2017-12-06 20:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立鳳山商工今年參加全國工商類技藝競賽，摘下7支金手獎、1支團體獎第二名及2支優勝，總計榮獲10項大獎殊榮，創下學校歷年來最佳成績，堪稱是培育金手的搖籃。

由教育部國民及學前教育署所主辦的全國工商類技藝競賽，是全國規模最大的學生技藝競賽，今年高達194所高中職校參賽，37個職種總計2170人競技，其中商業類打破歷年參賽人數，競爭激烈。

鳳山商工在校長鄭越庭帶領下，派出12名學生角逐10項職種，奪下10項大獎殊榮，其中包辦7支金手獎、1支團體獎第二名及2支優勝獎項，成為比賽最大贏家。

校方觀光科學生謝孟珍、陳立枋參加餐飲服務職類競賽，科主任陳柏羲為訓練學生膽量，將訓練場地移到學校走廊，訓練過程經常有人經過或駐足觀看，下課更是人來人往，練就2人不受外在環境影響的競賽定力。

值得一提的是，測試內容包含香吉士、葡萄柚等水果去籽切割及拼盤，訓練期間需要購置大量水果，提供學生充分訓練，拼盤水果後續去處如何處置令人費心。

校長鄭越庭號召教師出錢出力，出錢採購水果供學生練習，練習後的水果拼盤，作為同仁飯後水果，如魚幫水、水幫魚相輔相成，解決經費不足問題。

校方更安排榮耀凱旋門活動，由二年級學弟妹列隊歡迎，當選手及指導老師進入校門時，獻上英雄式熱情歡呼，向參賽得獎的師生致敬，蘊含傳承教育意義，更燃起學弟妹當選手志向，明年為自己及學校爭光，現場歡呼聲不絕於耳，創造校園傳承、永續的文化。

校長鄭越庭是重要推手，他說，技職教育讓學生學有專長，技藝競賽提供學生發揮平台，讓學生技能更加精進，提升國家競爭力，明年將接辦全國技術型高中商業類學生技藝競賽。