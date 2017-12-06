夾娃娃機藏比基尼辣妹 網友爆動了！

夾娃娃機裡面放青菜、水果已經不夠看了！台南一間夾娃娃店請來比基尼辣妹，直接坐在大型夾娃娃機內。（圖擷取自台南萌萌噠選物販賣機臉書）

2017-12-06 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕夾娃娃機裡面放青菜、水果已經不夠看了！台南一間夾娃娃店請來比基尼辣妹，直接坐在大型夾娃娃機內，和來店的客人一起互動，陪客人一起玩夾娃娃機。

台南市永康區一間夾娃娃店5日開幕，挑戰南台灣最大場，擁有62台的機台供客人選擇，甚至請4名比基尼辣妹直接坐在夾娃娃機台內和客人互動，當天大批民眾湧入店內，不停對機台內的辣妹拍照。許多男性客人排隊，只想與櫥窗內的比基尼辣妹互動，辣妹也會在一旁幫客人加油。

許多網友回應，可以把真人帶回家嗎，「夾裡面的美女」、「我會投到保夾裡面的妹妹就要跟我回家了」、「真人可以抓嗎」、「保夾妹子一枚」、「新型式的夾娃娃」、「沒有最狂，只有更狂」、「夾到大的可以帶回家嗎？」。

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台南市永康區一間夾娃娃店5日開幕，請4名比基尼辣妹直接坐在夾娃娃機台內和客人互動。（圖擷取自台南萌萌噠選物販賣機臉書）

許多網友詢問，可以把真人帶回家嗎。（圖擷取自台南萌萌噠選物販賣機臉書）