僱21身障、幫員工還錢莊債... 6暖心老闆獲表揚

2017-12-06 12:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市璨揚企業佛心老闆黃文献出身清苦，白手起家創業有成，因為知道窮人的苦，超額進用21位身心障礙員工，還自掏腰包幫兩名員工還債一至三百萬元，甚至建立企業少見的員工無息貸款制度，今天獲得勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特優廠商表揚。

勞發署雲嘉南分署長柯呈枋表示，這次首辦「特定對象友善職場優良廠商表揚」，共有27家企業報名，6家企業獲獎，包括璨揚企業、環鋼科技、台旺食品、三好酒店、弘元皮革、嘉忠車輛配備，都是值得觀摩學習的暖心企業。

璨揚企業38歲重度聽障員工宋宛諭寫下「希望這工作能一直做到退休。」，表達對公司與老闆的超高滿意度，璨揚企業成立37年，是台灣最大的卡車拖車車燈製造廠，在工廠內無論是組裝、上膠、超音波、自動化設備等各種生產線，都看的到身障員工操作，還有一條獨立的「聽障生產線」，讓身障者在這裡能有一技之長、穩定就業。

柯呈枋表示，璨揚企業員工數約500人，法定只要進用5名身障者，但卻進用21名，超額進用逾4倍、堪稱企業楷模，因為「幫助一名身障者，就是幫助一個家庭！」，盼企業多給身障者機會。

「不要借卡債或地下錢莊借錢，有困難找公司」，黃文献還建立台灣企業少見的員工無息貸款制，只要理由正當，無論是結婚、買公司股票、繳小孩學費、家庭特殊狀況等都可以向公司申請無息貸款，借款金額可到上百萬元，有4成員工受惠過。

其中有兩名員工曾向地下錢莊借錢，黃文献為不助長這種風氣，但又心疼員工還債壓力，私下掏錢1至3百萬元幫兩名員工把債務一次還清，再讓員工無息攤還。黃文献說，他常告訴員工「你不用謝我，只要在你能力好的時候去幫助需要的人，就是對我最大的回饋。」。

黃文献並把公司員工當成自己家人看待，公司上下員工都稱他「黃先生」而不是「董事長」，福利也好到沒話說，不僅生育獎勵每胎5至15萬元，還幫忙養兒每月發5000元到3足歲。去年高麗菜盛產，他掏錢買了2600公斤、送員工1人1顆，還補助員工買太陽能機車、在父母親節送員工禮品等。

這位暖心老闆說，小時候看父親踩人力三輪車及擺路邊攤；母親做手工，9歲開始他就跟在身邊幫忙，雖然窮苦，但父母親「即使再貧窮都會佈施」的身教，讓他時刻不曾忘懷「有能力一定要幫助需要的人」。