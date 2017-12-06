旅客到站10分鐘內出站 立委批台鐵太嚴苛、要求放寬

2017-12-06 10:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵現在每日平均有超過63萬人次搭乘，明年起，台鐵將推出全新「旅客運送契約」，當中規定旅客到站後，10分鐘內應出站。立委李昆澤今質疑台鐵訂定10分鐘出站的依據為何？這對老人家、親子家庭、提著大包小包的旅客，一到站就要趕時間出站並不友善，要求台鐵檢討這標準。

交通部長賀陳旦表示，這樣做確實有點太嚴格，該措施會適當規劃勸導期，不會不明究理開罰，開罰對象也會檢討，使衝擊減少。

李昆澤表示，現行不同站進出規定，高鐵規定3.5小時、台北捷運2小時，台鐵這明年元旦開始實施，旅客到站10分鐘內出站是最嚴格。立委洪慈庸表示，大部分旅客搭車到站當然是要出站，有時候只是想說乘客數量多，出站時也要排隊，不如先在月台等人少一些再走；覺得這標準過於嚴苛，建議台鐵局推新政策前應要溝通，並請台鐵局再研究是否放寬。

賀陳旦表示，規劃10分鐘部裡事先沒有參與，但他了解是因車種比較複雜，對於投機乘客真的要處理時有個依據，不會不明就裡開罰。台鐵局表示，新旅運契約主要考量旅客於通勤尖峰時間到站後，儘早離開月台及付費區，可有效維護站車秩序及旅客安全；台鐵運務處長張錦松表示，實施初期是透過勸導方式，不會強制執行、開罰，對於年長者、行動不便或親子族群，仍將主動提供關懷與服務，新措施並不影響其權益，後續將於實施3個月後再檢討。