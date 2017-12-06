昨晨合歡山下「雪」還是「霰」？吳德榮這樣分析...

根據當時的大氣條件分析，吳德榮認為昨天合歡山應該是降下了瑞雪。（資料照，記者佟振國攝）

2017-12-06 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕今（6日）晨中南部地區靠著輻射冷卻效應，嘉義最低溫下探13.3度，創下平地入冬以來的新低溫，台中也只有13.8度，由於北部雲層較多，台北僅靠著冷空氣，低溫降至15.3度，離冷氣團標準（台北氣溫14度以下）仍有一段距離。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》指出，今北台灣仍受冷空氣影響，氣溫偏低，中南部白天舒適，但日夜溫差大，民眾都應注意保暖，在降雨方面，除迎風面的北海岸、北部山區及東半部地區有零星降雨機率外，其他地區都是晴轉多雲的天氣；明（7日）氣溫略為回升，但週五、六（8、9日）另一波冷空氣南下，強度較這波還強，沿海、空曠地區最低溫下探13度，因水氣也較多，體感溫度也會更低。

週日（10日）氣溫略回升，下週一、二（11、12日）再一波比前波稍弱的冷空氣南下，仍呈現3至4天的週期；下週三、四（13、14日）回暖，但模擬時間較久，會有較大的不確定性，需再持續觀察。

吳德榮：合歡山昨天應該是下雪

昨（5日）晨合歡山武嶺一帶呈一片銀色世界，降下的冰晶是「雪」還是「霰」？吳德榮指出，因為氣象局在合歡山僅設有無人自動觀測站，故無觀測員可當場判斷，不過藉由探空資料來分析，合歡山觀測站至其上空約1千公尺厚，皆是飽和的大氣、且溫度介於-2至-8度。

下雪的條件必須要整層大氣，皆在零度以下，而霰的條件則在大氣中存在一層零度以上的氣層，將冰晶融化成水滴，再降入低於零度的氣層，重新凝固成冰珠，合歡山上空缺乏暖氣層這個必要條件，吳德榮認為昨晨合歡山應該是下雪。