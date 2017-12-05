台14甲降雪管制 梨山貨車集結管制站擬硬闖

多輛運送梨山水果的大卡車在中橫便道德基管制站集結。（民眾提供）

2017-12-05 20:24

〔記者歐素美／台中報導〕合歡山下雪，公路總局於今天下午宣布台14甲線18Ｋ（翠峰）至41Ｋ（大禹嶺）路段，自今晚6點至明早7點實施道路預警性封閉管制，梨山地區果農生產的水果要運下山，因繞道北行需增加約8小時，在「無路可走」下，多輛貨運車今晚7點多集結在中橫便道德基管制站，因谷關工務段堅持不放行，貨運業者縕釀硬闖，雙方僵持，和平分局員警在現場協調處理，衝突一觸即發。

梨山地區蔡姓貨運行業者表示，梨山地區的雪梨、蜜蘋果及甜柿，目前正值產季，農友採收後要運送到中南部販售，除了中橫便道一天三個時段開放外，台14甲線是主要道路，因合歡山今天下雪，公路總局預防性封閉道路，但農友栽植的水果採收裝箱後都已超過中橫便道下午4點半最後開放通行的梯次，若繞道北部，運輸時間必需增加8小時以上，不僅成本增加，而且來不及交貨。

和平區代表會副主席羅進玉獲知貨運行及農友困境，協調谷關工務段，希望公路總局能權宜性先行開放貨車通行，但谷關工務段長吳銚堂表示，以往合歡山也下雪，而且預防預封閉道路於今天下午3、4點即公布，希望業者能依規定，俟明天再通行。

梨山地區農友及貨運行不滿「無路可走」，今天晚上7點開始，多輛大卡車陸續在德基管制站集結，並揚言若谷關工務段堅持不放行將硬闖，德基派出所員警出面協調，希望能以警車開道方式，解決農友及貨運業者的問題，但公路總局尚未同意，雙方僵持不下。