國道交流道電眼增設2處 違規插隊最高罰6千

2017-12-05 16:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道高速公路交流道電眼，12月底前將再增兩處！交通部高公局表示，為免尖峰時段時主線車道車輛硬要插隊下高速公路，甚至跨越槽化線，影響主線行車秩序及安全；已在國1南下林口交流道A出口、國3北上南港系統交流道出口，完成高畫質攝影機建置，預計12月驗收後，年底前就會協調國道公路警察局正式啟用，取締違規車輛；違者可處3000元至6000元罰鍰。

高公局副局長吳木富表示，這次新增錄影設備的兩處交流道，因尖峰時段車流量大，經常有回堵現象，但有駕駛下交流道時不願排隊等候，而在主線車道龜速前進，並伺機插隊要下國道，甚至跨越槽化線下交流道。這2處高解析度攝影機啟用後，連同先前設置於中和南出、鼎金系統南入與北出、大雅南出及五股北出等5處，全台高速公路就有7處交流道出入口，設有高解析度攝影機，全天24小時錄影蒐集進出高速公路車流。

若以五股北上出口裝設的攝影機成效來看，啟用取締之前，每月約有1500件違規插隊行為；開始取締之後，每月剩下500件，減少約70％。若以取締件數來看，啟用前只能透過人工取締，每月僅取締27件；使用電眼取締後，因是24小時全天錄影，員警在室內就可看畫面開單，每月約取締450件。

高公局呼籲駕駛下高速公路時，如發現外側車道已有車輛排隊，應提早變換至外側車道，跟著車隊循序進入減速車道，切勿在主線車道伺機插入連貫車隊，以免造成後方車輛追撞或回堵；駕駛若已通過等候車隊，還無法順利變換車道時，應續行至下一個交流道再依序駛離主線。另外，易壅塞交流道上游，高公局都會事先利用電子看板顯示「出口壅塞靠右排隊」，提醒欲駛離高速公路駕駛提早靠右行駛，並依序排隊駛離主線進入交流道。