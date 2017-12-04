懷孕遭逼退 罵髒話的主任回應：是擔心她太累

新竹一名孕婦指控遭上級已懷孕為由逼退離職。圖為示意圖。（資料照，記者林彥彤攝）

2017-12-04 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣趙姓孕婦在《新竹爆料公社》PO文表示被部門主任以「髒話逼退離職」，事件引起廣大網友關注，稍早前該名遭指控的主任出面回應：「她面時未告知阿！」並解釋，請她辭職是因為該職務需四處奔波，「怕她身體吃不消」。

懷孕4個月的趙小姐指控，於10月底應徵一間工程行會計行政，「公司在知道她懷孕的情況下錄取她」，「進入後也口頭告知過，公司不可能不知道」，但昨（3）日突被部門主任要求離職，趙女表示，工作1個多月以來雖請過4天病假，但業務執行皆正常，她認為不合理拒絕，未料卻遭對方出言謾罵，因此已於今日上午至勞工處申訴。

據《蘋果》報導，遭指控的主任出面回應表示，當初趙小姐到底有沒有在履歷上註明已懷孕，他們不清楚，「可能未注意看」，但趙小姐面試時並未口頭告知，所以公司並不知情。還強調，趙女目前是試用期，這段時間因為懷孕，常請高血壓病假，擔心奔波勞累的業務作業會吃不消，才會「建議」離職，既然事以至此，公司會配合勞工處來協調，把事件解決。

竹縣勞工處指出，趙小姐案件已受理，若無故逼退孕婦屬實，涉違反《性別工作平等法》第11條，僱主可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

不少網友留言：「奇怪……面試一定要告知有沒有懷孕嗎？懷孕就沒有工作權？那男性員工是不是以後面試工作也都要主動告知包皮割了沒還是有沒有不孕或陽萎？」、「這個主任是在歧視孕婦嗎？可惡至極！」、「唉，這種把證據送給對方的人，也能幹到主管」。