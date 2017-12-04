傳承客家好味道 外配項珍姑入選模範新住民家庭

越南籍外配項珍姑傳承夫家「紅糟鴨」、「鹹豬肉」好手藝。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-04 16:11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕越南籍外配項珍姑嫁到新竹縣16年，她向婆婆學會製作「紅糟鴨」、「鹹豬肉」等客家美食的好手藝，靠這項手藝和先生黃輝國在北埔鄉開了3間店，全家人一起努力傳承客家好味道，他們的表現獲得各界肯定，入選新竹縣今年的模範新住民家庭。

「我嫁來2個月，就學會了紅糟鴨怎麼做！」項珍姑雖然是越南華僑，但嫁到新竹縣北埔鄉的客家庄時，一句客家話都聽不懂，不過當時才20歲的她勇敢接受挑戰，不但很快適應環境，而且還學會了婆婆的拿手絕活「紅糟鴨」。

項珍姑說，很感謝婆婆、老公、鄰居都對她很好，不厭其煩的教她生活瑣事，讓她可以學會在這裡過生活、做生意，現在她不但會做道地客家口味的「紅糟鴨」、「鹹豬肉」，用國語、客語和客人交談做生意都沒問題，最近還受邀到台北參加台灣客家產業博覽會展售活動，向更多人推廣新竹縣的客家好味道。

北埔鄉公所表示，項珍姑不但協助先生傳承客家美味，生意好到開3間店，她也很關愛目前就讀國中、國小的3個孩子，不但要求他們要做好功課，也鼓勵他們幫忙家中生意，假日經常可以看到他們全家人一起烤「鹹豬肉」、賣「紅糟鴨」，和樂融融的親情表現令人感動，因此推薦他們代表北埔鄉參加今年的模範新住民家庭選拔，獲縣府核定入選，將於9日接受表揚。