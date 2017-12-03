你朗讀、我歌唱 吳晟、吳志寧父子對樹木情深深

名鄉土文學家吳晟與929樂團主唱吳志寧父子倆，用朗讀與歌唱方式傳達對樹木的感情（高市愛種樹協會提供）

2017-12-03 17:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕知名鄉土文學家吳晟與「929樂團」主唱吳志寧父子倆，在高雄市河堤國小舉辦「在吳晟的樹園裡野餐」活動中合體演出，透過朗讀與歌聲傳達對樹木的深情，吳晟也點出台灣種樹三大亂象，捨本土而重外來、狹小樹穴水泥化、斷頭式修剪。

吳晟於2001年開始在自家的「純園」種植珍貴台灣原生種樹木，包括毛柿、黃連木、烏心石、櫸木、肖楠等，並於今年將種樹理念書寫成《種樹的詩人》一書，為推廣正確種樹理念，版稅分毫不取。

他與兒子吳志寧，受到中聯資源和高雄市愛種樹協會的邀請，出席河堤國小舉辦的「在吳晟的樹園裡野餐」活動，以朗讀、唱歌，傳達對樹木的深刻感情。

中聯資源為響應吳晟的理念，一口氣捐了60本《種樹的詩人》，送給高雄每間市立圖書分館，讓更多讀者分享。

吳晟指出，台灣外來樹種風潮，從黑板樹、小葉欖仁，到後來的風鈴木、南洋杉、櫻花等，甚至彰化海邊都要栽種櫻花，因水土不服最後導致上萬棵櫻花全數死亡。

他認為，外來樹種很多不適合台灣環境，或者壓迫本土樹種生長，台灣本土樟樹比起外來樹種更耐風、遮蔭佳、壽命更長、且越老越值錢。

對於城市的樹木種植，吳晟感慨不少樹都種在小小水泥樹穴，常看到樹木因此生病死亡，或為了生存破壞人行道，應該用連續寬廣的綠帶，讓根系自由生長﹔斷頭式修剪更常常砍到一片一子都沒有，對樹木健康和美觀造成很大傷害。

吳晟強調，很多錯誤是因沒有正確觀念，希望透過出書、講座，把正確的觀念推廣出去。