南市水雉普查 數量破去年紀錄

南市水雉普查，去年數量首次破千，今年則達1478隻。（圖由水雉生態教育園區提供）

2017-12-03 17:26

〔記者王涵平／台南報導〕南市水雉普查，去年數量首次破千，今年則達1478隻，但南市野鳥協會發現，有些棲地因道路開闢或農民不再種植菱角逐漸萎縮或消失，對水雉棲息繁衍造成危害。

南市野鳥協會今日動員各縣市鳥會、成大等5所大學學生總計109人，前往曾經發現水雉的地方進行調查，去年冬季普查發現1272隻，今年則發現1478隻。

南市野鳥學會理事長潘致遠表示，1990年代，台南市水雉的數量僅有37隻，但2000年因高鐵興建，水雉生態教育園區設立後，著手水雉復育，營造友善的棲息環境，水雉數量逐年增加，是全台易地營造棲地的計畫中，唯一成功的案例。

調查志工分成30幾組，除官田外，包括鄰近的六甲、下營、柳營、麻豆、新營等，都有發現水雉的蹤跡，而新營的水雉棲地發現50幾隻，主要在靠近鹽水區的後鎮里附近，主要因當地有農民種植菱角。

潘致遠說，今年水雉數量更勝去年，令人振奮，但發現部分棲地正遭受破壞，也值得正視，水雉只要有水、有草、有蟲吃，就可以生活，除菱角田外，濕地或水稻田也是棲地之一，希望大家一起營造友善的水雉棲息環境，讓水雉數量更多。