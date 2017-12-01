行政院變功德院 公車業者怒喊告 律師：這能告什麼

2017-12-01 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德日前的一席「功德說」引發社會輿論，有青年團體不滿其發言，發起「功德院長長久久正名行動」，將公車站牌上的「行政院」惡搞改為「功德院」，對此台北市公車聯營管理委員會表示不排除提告，不過有律師對此揶揄，「有誰可以告訴我，這個可以告什麼？我需要律師……！」

賴清德「功德說」近日引起外界爭議，有青年團體將台北街頭「行政院」部分站牌、路標，用貼紙改成「功德院」，雖然賴對此表示「年輕人有創意，他不以為意」，但公車業者揚言若再貼將提告，北捷也表示，違規張貼可開罰行為人1500元。

不過律師林智群在臉書發文表示，除非可以證明「功德院」貼紙太黏，一旦撕開，連同下面原來的標示都會壞掉，不然很難告毀損罪。至於北捷要引大眾捷運法第50條第1項第9款，「於大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔……或其他一般廢棄物」，否則將處行為人1500元以上、7500元以下罰鍰，林智群則說，「張貼貼紙算是拋棄一般廢棄物嗎？其實有點勉強」。

林智群指出，這件事情大概只能用民事侵權行為處理，但為了幾張貼紙請律師提告，請求張貼者除去，成本遠高於公車處自行除去，其實也是不划算的！他也提到，其實這個事情算是政治抗議或調侃的一種，行政機關大可一笑置之，不必過度反應，也不用擔心有民眾不知道站牌上的是行政院，林智群還說，「賴院長都可以接受民眾的幽默了，下面的人的嚴肅看待，實在沒必要且多餘～」。

不過在該則貼文底下，也有網友留言指出，「真正累到的是清潔人員，賴功德當然可以一笑置之，反正不會要他去清理。」、「公車業者真倒楣，別人造業他們擔。」、「其實那叫擺爛，不叫接受…」、「言論自由！賴功德本來就欠嘲諷」。

行政院長賴清德於上月24日上午出席長照專線1966開通儀式時，在勉勵照服員時曾提及，薪水3萬是「功德台灣、做善事」的說法，引發外界議論。當時賴清德說，第一線照服員很辛苦，「這個薪水3萬多元不划算、工作困難條件已經超過忍耐程度、愛心施展有困難，我在這裡勉勵第一線照服員，就當作是功德台灣、做善事的行為」。

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