中華郵政宣布 推動自由港區跨境物流服務

2017-11-30 19:23

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政今（30）日向交通部長賀陳旦簡報「自由貿易港區郵遞出口服務計畫」，指出近期將開辦自由港區郵遞出口服務，協助強化各自由港區招商配套誘因，將有利於吸引國內外業者來台投資建置跨境電子商務發貨中心或轉運中心。

因面臨寄送郵件減少趨勢，中華郵政今年積極往智慧物流轉型，為順應國際電子商務每年30%成長趨勢，引進跨境郵遞物流商機，辦理「貨轉郵」新物流模式。

交通部政次、中華郵政董事長王國材表示，行政院長賴清德重視中華郵政轉型，要求積極把危機變成轉機。自由港區郵遞出口服務著眼於善用台灣地理樞紐條件與豐沛航空資源，結合自由港區的營運優勢、關務法規的創新鬆綁、國際郵件的網絡資源等三方利基。

他指出，自由港區原有物流模式多為B2B型態，未來將新增B2C的多元郵寄選擇，未來既有港區事業若有零星、多品項的運送需求，可直接郵遞出口；進駐電商業者更可以郵件型式大量對世界各國與大陸地區發貨。

此外，中華郵政將在各港區貨棧劃設郵務區，接受港區事業交寄並運回郵政貨棧辦理封發作業，循現行機制交運出口，由各寄達國郵政完成最後一哩路派送。

王國材表示，關務署研訂「自由貿易港區F5報單貨物郵遞出口作業要點」，目前正陳報財政部核定中，公告後將儘速協同自由港區事業向管理機關申請劃設郵務區，預計年底前各自由港區事業即可使用服務。