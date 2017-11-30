電桿倒下一度阻斷南迴線軌道 枋寮站列車已恢復通行

2017-11-30 17:42

首次上稿 16:06

更新時間 17:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣南迴線始發站枋寮站，剛剛驚傳事故，1台貨車經過隆山村的平交道時，疑因後掛勾住路外的電線桿，電桿隨後應聲倒下橫阻鐵軌，導致1列正要經過平交道的列車受阻；至傍晚5點半左右已恢復通車。

台鐵表示，經工務道班人員於15點26分通報，指枋寮站南邊K000+595附近，有路外電線桿倒下，影響路線行車。

由於目前晚間7點後，因南迴電化工程整個潮州到台東無車可駛，若無法在停駛時間前消化所有列車，影響甚鉅。

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