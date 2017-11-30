南瑤宮笨港進香明年增為8天7夜 「潦溪」人數估再創高

彰化市南瑤宮籌備年度笨港進香，市長邱建富（右2）在置天台儀式上稟報上蒼。（記者湯世名攝）

2017-11-30 15:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤宮已緊鑼密鼓籌備年度笨港進香，明年戊戌年輪到「三媽六」主辦，依慣例回鑾時需涉水橫渡濁水溪，有鑑於笨港進香參與信眾年年增加，市長邱建富今天也宣布，明年進香將增加一天為8天7夜，他並透露說，104年有多達逾2萬人參與潦溪，預料明年潦溪人數將再創新高，歡迎信眾參加這場台灣宗教界難得一見的盛事。

邱建富指出，諺語說：「大媽四愛吃雞，二媽五愛冤家，三媽六愛潦溪」，源自西螺大橋興建前進香須渡過濁水溪，故稱「愛潦溪」，成為難得一見的媽祖傳奇。

他說，明年戊戌年輪到「三媽六」主辦，依慣例去程時走西螺大橋，回鑾時則涉水橫渡濁水溪，活動期程並增加一天為8天7夜，市公所將於12月2日擲筊擇定起駕日期，昨天已先舉行隆重的置天台稟報上蒼儀式。

邱建富表示，這場「徒步百年古香路」之旅，將在明年從彰化市南瑤宮起駕，行經雲林縣及嘉義縣，並在奉天宮舉行「會香儀式」，再回鑾進行「潦溪」渡過濁水溪，最後回到彰化市並在市區遶境。最大的特色為回程時「潦溪」，也就是赤腳涉水跨越全長7公里的濁水溪，上回有逾2萬人參加，預料明年人數將再創新高，並且邁向國際化，盛況空前，歡迎信眾加入「潦溪」行列，共祈聖母庇佑。