世界10大新興旅遊城市 「慢活」台東榜上有名

擁有未經破壞的自然山林、還有溫泉、寺廟及海上活動等觀光特色，台灣台東的多元魅力吸引各國旅客拜訪。圖為台東池上鄉美景。（業者提供）

2017-11-30 14:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕Booking.com今天公布「2018年10大新興旅遊城市」，日本札幌、美國波特蘭等國際知名城市皆入選，值得注意的是，擁有慢活步調的台東也榜上有名。Booking.com表示，台東的城市魅力及多元文化，讓人深深著迷，擁有未經破壞的自然山林、還有溫泉、寺廟及海上活動等觀光特色，讓國際旅客紛紛注意到這個無限精彩的城市。

年尾將至，未提供民眾明年的旅遊規劃的靈感，Booking.com以2016年9月至2017年9月訂單年增率最高的地點，選出「2018年10大新興旅遊城市」。獲選的城市有日本札幌、美國納士維、羅馬尼亞布加勒斯特、波蘭扎科帕內、台灣台東、澳洲布里斯本、哥倫比亞波哥大、美國波特蘭、祕魯利馬、德國漢諾威

Booking.com介紹台東時提到，台東多元的觀光特色是吸引旅客的最大因素，如果想要參加海上活動，可以前往綠島體驗潛水、浮潛或在海灘漫步；想嘗到最鮮美的在地海味，也能到富岡漁港採買新鮮海鮮；當然，泡上著名的知本溫泉放鬆身心靈，或拜訪台東夜市品嚐當地美食，也是享受台東假期的好選擇。

此外，台東市也以各式舒適的民宿聞名，如「HANA 花兒民宿」提供美味早餐、現代化的客房，還有腳踏車租借，讓旅客可以輕鬆探索附近地區，也可以向熱心的民宿主人詢問在地旅遊推薦，尋求旅遊靈感。

日本札幌則有各式海鮮餐廳，根據Booking.com最新數據顯示，每10位全球旅客就有一位想在2018年安排一趟美食之旅，札幌也因此成為美食饕客的首選；布加勒斯特是城市輕旅行的新選擇，各式博物館、公園、潮流咖啡店座落於這個優雅的城市，新舊融合的建築也讓旅客深深著迷。

澳洲布里斯本則是海灘度假的最佳選擇，各式沙灘、水上活動應有盡有，滿足不同旅客的需求。旅客可以前往大洋海灘體驗衝浪，在希爾萬海灘上曬日光浴，前往紅沙灘觀賞海豚，或者在小型水池如沙灘游泳池或屯墾海灣享受海灘假期。#