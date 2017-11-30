南投埔里驚見2公頃垃圾谷 居民怒憂污染水源

埔里鎮合成里大坪頂壽山尾佔地2公頃的山谷，長期遭人棄置廢棄物，形成恐怖垃圾谷。（記者佟振國攝）

2017-11-30 12:44

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮合成里大坪頂壽山尾的一處隱密山谷，長期遭違法濫倒農業廢棄物等垃圾，嚴重污染下游一新里民生及農業灌溉用水，里民見到整片山谷遍佈成袋垃圾，蚊蠅飛舞，散發惡臭，無不傻眼，痛批：難道沒政府了嗎？

埔里鎮代潘英輝表示，被濫倒廢棄物的山谷佔地約2公頃，屬於國有財產署，早年由徐姓民眾承租種植杉木，林木砍伐後目前則是竹林，由於地點偏僻且地勢陡峭，不僅農民貪圖方便將山谷當成垃圾場，還有外地車輛趁夜摸黑偷倒，長期就變成恐怖的垃圾谷，當地熱心居民曾設法在道路旁缺口設置防護網，不讓人亂倒垃圾，但過沒幾天就被破壞，垃圾丟得更多。

滿坑滿谷的垃圾有裝雞糞的麻布袋、農藥空瓶袋、種苗盆栽、腐爛的農作物，以及多種廢棄的農業資材，甚至是電視、大型家具，一新里長羅新富與多位里民看了當場傻眼，「這裡就是一新里的水源頭，不論是民生還是農業灌溉都在此取水，水質恐已嚴重污染，若再有颱風豪雨將大量垃圾沖刷而下，對下游將是嚴重生態浩劫。」居民憂心忡忡質疑難道政府都不管了嗎？

徐姓承租人兄弟更滿是無奈，現在變成垃圾谷，擔心受污染，原本的竹林也不能收成，形同荒廢，希望政府能夠伸援手。

也有合成里民不諱言當地有農民不自愛，任意破壞環境，不管他人死活，但也有不少的外來垃圾，除了加強設置防止濫倒垃圾的護欄，希望附近能設置監視器，以及加強社區巡守，遏止亂倒垃圾歪風。

縣府環保局9月間接獲民眾陳情已派員會勘，今表示土地屬於國有財產署，並有承租人，近期內邀埔里清潔隊與地主共同會商後續處理問題。

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遭棄置垃圾的山谷為下游一新里的水源地，民生、農業灌溉用水恐遭污染。（記者佟振國攝）

透過路旁竹林遮掩，滿坑滿谷的垃圾不易被發現。（記者佟振國攝）