29日空污不是中國來的！ 專家：典型境內污染

高雄市受氣象及地形因素影響，每年冬天常會有大氣擴散條件不良的情形，導致空氣品質不佳，尤其以每年12月至隔年2月，是高雄市空氣污染最嚴重的季節。 （資料照，記者張忠義攝）

2017-11-30 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣昨（29日）空氣品質普遍不佳，西半部壟罩在不良空氣中，全台有76個環保署空氣品質測站中超過35個測站空氣品質指標（AQI），就達到對所有族群不健康的紅色等級。中興大學工學院副院長莊秉潔教授表示，此次空氣污染原因和11月17日一樣，是非常典型的境內污染。

莊秉潔在臉書上PO文寫道，17日和29日是今年入秋以來最嚴重的2次空污事件，而這2天都是高壓迴流型的天氣型態。莊秉潔說，當高氣壓從中國出海，東移到台灣東北側，而17日、29日台灣東北側分別有1024百帕、1018百帕的高氣壓，這時台灣之盛行風會轉為東風。

莊秉潔指出，當盛行東風時，這風從花蓮往台中方向吹，當其通過中央山脈就會形成下沉氣流，造成焚風，一般會沈降至500至800公尺高左右，這高度稱為混合層高。在混合層內之污染無法擴散至混合層以上。混合層愈低，混合層內之污染濃度就愈高。

「加上乾燥的的沈降氣流，即使有雲也都會蒸發。」莊秉潔說，因此成為無雲之天氣型態，這時白天海風就會發展起來。而盛行風在中央山脈西側成靜風狀態，而形成的海風就會將海邊之大污染源帶入內陸，形成中雲嘉之紅爆。隨著高壓持續東移，這時盛行風成為東南風，這時在中雲之高污染氣團開始北移，造成竹桃之高污染；接著這高壓遠離台灣，台灣又受盛行東北風之影響，又會將竹苗的高污染氣團，吹到高屏造成高屏之高污染，加上是焚風，天氣熱、冷氣用電增加，火力機組無法降載，就會形成高污染的事件日。