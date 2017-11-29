服務苗縣鄉親 國光客運「新竹─台中」改預約購票搭乘

2017-11-29 19:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國光客運試辦「新竹─台中」班車，每日4班次繞行苗栗縣停靠，但試辦期間搭乘率低，引發主線乘客抱怨，日前取消停靠。苗栗縣政府透過立委徐志榮與國光客運、公路總局再度協調，決議採「需求反應式運輸服務（DRTS）」 的方式，讓想搭乘的民眾事先預約購票，兼顧苗栗縣鄉親需求，又不影響主線乘客權益。

國光客運總經理吳錫忠說，公司樂於配合服務苗栗鄉親，目前內部正研議細部施行原則，待完成後，送公路總局及台北區監理所核准，會儘快辦理，早日上路。

苗栗縣民到台中市或新竹市，沒有國道客運可搭乘，經徐志榮協調，國光客運公司於7月17日到10月31日，試辦「台中─新竹」班車繞行停靠苗栗市水流娘龜山站，分別是上午7點、9點40分由新竹發車的南下班車，及下午3點、6點40分由台中發車的北上班車。

但國光客運觀察，試辦期間搭乘旅客「相當稀少」，甚至經常沒有旅客在龜山站上、下車，而班車也得中途下高速公路繞行，至少得再增加10分鐘車程，引起往返台中、新竹的旅客抱怨，因此於本月20日起取消停靠。

停靠頭份困難多 暫不可行

徐志榮說，國光客運願意採「需求反應式運輸服務」的方式服務苗栗縣鄉親，提供預約搭乘「新竹—台中」班車任何一班的車次，他認為更有彈性，對苗栗鄉親更方便。

徐志榮說，不少頭份地區鄉親也希望這條路線能停靠頭份，但頭份站離交流道有一段路程，頭份交流道容易壅塞，周邊也無適當腹地設立站牌，且增停靠縣內2站，也將增加主線車程時間，目前暫不可行。