新興「加熱式菸品」稅負將低於紙菸 立委促修法

2017-11-29 17:30

〔記者吳佳蓉／台北報導〕國際興起一股新式「加熱式菸品」，民進黨立委施義芳今於立法質詢時表示，按照國際規範，未來若台灣准入，將歸類為「其他菸品」，由於其他菸品採重量計稅，加上加熱式菸品重量通常較輕，可預期屆時菸稅明顯低於採「支數」計算的一般紙菸，造成競爭不公，呼籲財部未雨綢繆，儘快修法改正。

對此，財政部長許虞哲回應，將與衛福部保持密切聯繫，若衛福部決議加熱式菸品入台，財部便會配合研議修法。

施義芳表示，根據WHO界定，加熱式非燃燒（Heat-not-burn）菸品為一種新式菸品種類，與既有靠燃燒產生煙霧的紙菸不同，也和靠加熱液體煙油的電子菸不同。加熱式菸品使用時靠的是加熱而非燃燒，且通常含有菸草。

施義芳指出，世界關務組織（WCO）也界定，加熱式菸品屬於「其他菸草產品」，國際商品統一分類代碼為「2403.9」。基本上，台灣很難片面更改WCO見解，也就是說，未來加熱式菸品若可准入台灣，依照菸酒稅法，將列為「其他菸品」課稅。

他表示，但問題在於，其他菸品是以「重量」計稅，每公斤菸稅1590元，一般紙菸則是以「支數」計算，每一千支菸稅1590元。因此，在加熱式菸品通常體積又較輕（因為菸草通常為壓縮後狀態）情況下，可預期未來負擔菸稅，將低於一般紙菸。

施義芳說，如此將造成競爭不公的問題，也可能產生變相以租稅「鼓勵」特定菸品銷售的疑慮，建議財政部應提前因應，修法改變其他菸品計稅方式，例如與紙菸一樣，改採每千支1590元計稅。

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