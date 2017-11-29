台警伸援沒錢日女返國 日網友大讚：台灣真是好朋友

台灣警方協助無助日本女遊客一事，被日本媒體報導。（圖擷自YouTube）

2017-11-29 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名日本籍女遊客獨自來台旅遊，卻因錯過廉航班機，身上的錢也用光，露宿街頭在哭泣時，被高雄五福派出所所長周信宏發現，立刻將她帶回警局並給予幫助，周信宏找來通過日檢一級考試的警員來與她溝通，還掏腰包買微波食品給她果腹，聯絡上日本交流協會與其家人後，還幫忙代墊機票錢，最後也順利讓她返回日本。

日本新聞節目《Mr.Sunday》對此做出一個專題報導，並透過實況劇來還原當天的情況，甚至有日本媒體特地去採訪周信宏，詢問當天事情發生的經過。周信宏表示，因為他之前與家人到日本去旅遊時，5歲的兒子發生車禍受傷，日本當地警方也是特別派了一名會說中文的警員來協助他，這件事讓他感激在心，因此這次才會如此盡全力的幫助這名無助的日本女遊客。

這起事件傳回日本也引起日本網友們的關注與討論，日本知名的整形醫師高須克彌也在推特上PO文感謝台灣，大讚台灣的警察真的非常「優質」，PO文下方則有許多日本網友留言，「真的感動！台灣果然是好朋友」、「非常感謝」、「對台灣的好感度提高！」、「台灣的警察真的很親切！」、「下一次 我們也會幫助有需要的台灣人」、「日台友好！」。

相關影片請見：

一名日籍女觀光客（中）來台旅遊，錯過廉航班機，身上的錢又用光，露宿街頭啜泣，高雄警方協助她順利返回日本。（記者黃建華翻攝）