嚴審中火展延許可 林佳龍：中市30年來首次行使裁量權

2017-11-29 13:17

〔記者張菁雅／台中報導〕針對台中市政府環保局嚴審台中火力發電廠9部機組展延許可，逕予核定一次刪減24％生煤許可使用量。市長林佳龍表示，這是地方政府30年來第一次對中火行使裁量權，減煤、減排是市府既定政策，相信此政策符合社會期待，也相信只要台電努力，一定能做得到，期待台電積極落實市府的要求。

台中火力發電廠9部機組展延許可本月初被環保局退件後，台電日前重新送件，承諾2年減少生煤容許量15％，但市府認為如此標準無法符合生煤管制自治條例的要求，以及社會的期待，因此在環保局專業考量下，決定逕予核定減煤24％。

針對上述決定，林佳龍在接受媒體訪問時表示，台中火力發電廠使用至今已30年，過去所發的電力對社會有貢獻，但都使用生煤發電，因此產生空氣污染。市府訂定生煤管制自治條例，藉此在審查中火10座燃煤機組操作許可證展延申請時，台電能明確承諾減煤、減排與相關期程。

林佳龍也說，這是中火建廠30年來，第一次由地方政府針對操作許可證行使裁量權，有條件展延，相信這樣的政策符合社會期待。而中火不論是更新設備或是降載減碳，只要配合空氣品質努力進行，是有可能達到的。期待中火跨出「關鍵第一步」，不斷提升效能減煤、減排，積極配合市府既定政策，一起努力改善空氣品質，畢竟大家都呼吸相同的空氣，共同在這裡生活。