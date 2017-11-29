傳與巨路又簽約22件5800萬元 中油董座自爆：第一次聽說

2017-11-29 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕立法院經濟委員會今召開會議，經濟部長沈榮津、中油董事長戴謙列席備詢。媒體報導，時代力量立委徐永明批評，815大停電後，中油究責巨路，並向工程會通報，將其列入不良廠商，但事發後中油仍與巨路簽訂22件、高達5800多萬元的標案，質疑是否試圖包庇。

《蘋果日報》報導，沈榮津、戴謙今就「油氣輸儲暨相關費用、工安問題改善及油源探勘業務問題」，前往立院報告、接受質詢。戴謙甫上任不到一個月，專業問題委由總經理劉晟熙代為回答。徐永明在與會中表示，中油將停電責任推給巨路，卻又跟對方合作，難道中油「沒有巨路不行嗎？」還是中油「這麼喜歡不良廠商？」民進黨立委邱議瑩也提問，中油的改善方案為何、安全發展怎麼進行。

對此，戴謙除為停電一事致歉，並表示目前雖通報巨路是不良廠商，但未審先判「是不對的」，這段期間巨路仍是合法廠商，發包給該公司沒有違法，接著更自爆，有關巨路22個合約，「我也是第一次聽到」，預計一個月內會盤點檢討完畢。

今年8月15日下午4時許，中油對台電大潭電廠的天然氣供應管線，突然停止運作，造成該廠數部機組跳停，全台無預警大停電，許多商家暫停營業，加上當時接近下班通勤時段，路上大塞車，引起大批民眾不滿。事後中油指控，承包商巨路人員操作不慎，使供氣閥關斷，不過巨路駁斥，澄清公司僅義務從旁協助，且中油人員全呈指揮監督。

政院調查專案小組報告則指，中油、台電、巨路都有缺失責任，前董事長陳金德也因此辭職下台。（更新時間：11:55分）