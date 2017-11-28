罹癌住院居留證專案展延 印尼漁工讚台灣有人情味

移民署宜蘭縣服務站主任簡聰洲（左2），今天把專案展延的居留證交給Wanto（右3）。（記者江志雄翻攝）

2017-11-28 13:03

［記者江志雄／宜蘭報導］來台工作的印尼漁工Wanto罹患鼻咽癌，被雇主解僱後必須限期離境，移民署宜蘭縣服務站協助申請專案展延，今天把證件交到他手中，希望Wanto專心養病，勇敢抗癌。

41歲的Wanto，8年前到宜蘭縣南方澳當漁工，妻子去年跟著他的腳步，到台灣從事看護工作，夫妻倆在台團圓後，厄運卻找上他，Wanto常流鼻血，今年6月脖子長硬塊，被診斷出鼻咽癌第4期，無法上船工作，8月中旬，雇主終止僱傭關係，他自嘲淪為「免洗筷」用完即丟。

Wanto鼻咽癌確診，住進醫院接受化療，因被解僱，2個月內沒有新雇主承接，要自行離境，移民署宜蘭縣服務站基於人道考量，幫忙申請外僑居留證專案展延，獲1年展延，服務站主任簡聰洲今天到羅東博愛醫院，把核發下來證件交給Wanto，多名嫁作台灣媳婦印尼新住民陪同探視，並致贈紅包，祝他早日康復。

Wanto不會說中文，印尼新住民用家鄉話寒暄，告訴他說，「此刻最重要是好好休養，把病醫好，來自故鄉的我們會為你集氣，你要勇敢地走下去」，Wanto聽到這番話，感動地紅了眼眶。

Wanto說，他被解雇一直到住院化療，受到許多台灣人幫助，此事若發生在印尼，恐怕沒人理會，稱讚台灣是個很有人情味的地方。