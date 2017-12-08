你在看我嗎？》天外奇蹟小羅真人版 退休警伯不老童軍魂

嘉義市退休巡佐辛懷陸，一副圓滾滾熊貓般的身材，有如《天外奇蹟》卡通人物小羅（Russell）真人版，童軍制服上還別有小羅布徽。（記者丁偉杰攝）

2017-12-08 07:05

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市警察局退休巡佐辛懷陸，自國一加入童軍團迄今擁有48年的童軍資歷，一副圓滾滾熊貓般的身材，有如《天外奇蹟》卡通人物小羅（Russell）真人版，健談的他不避諱自己「身材出眾」成為話題，還自爆當年因太胖被嫌棄「有礙觀瞻」，從此免站交通管制崗勤務內幕。

Q：你喜歡被稱作「小羅」真人版？

A：皮克斯動畫電影《天外奇蹟》裡的主角小羅，是一位8歲亞裔童子軍，圓滾滾如熊貓般的身材以及助人熱忱，深受大眾喜愛。我身高181公分，體重116公斤，最重時曾達125公斤，8年前這部電影推出後，友人都覺得我的身材跟小羅很像，且都有著對童軍的熱忱；我很喜歡小羅，童軍制服別有小羅布徽，也以小羅圖片當臉書、LINE帳號照片，近年參加兩岸童軍交流時，對岸夥伴笑稱可找我去拍真人版電影，我自虧年紀大了只能演「老羅」。

Q：參加童軍的經歷為何？

A：我今年60歲，12歲讀國一那年嚮往穿童軍服而加入童軍團，後來熱愛童軍，國二晉升獅級童軍，26歲成立嘉義市童軍第57團，33歲拿到童軍木章，之後獲頒滿35年以上「金質臘梅」獎章；從警生涯33年，在職時曾兼任國中童軍課老師，2年前退休，擔任嘉市山仔頂竹下複式童軍團總團長，並在2所高中職擔任童軍課外活動老師。

Q：遇過什麼印象深刻的事嗎？

A：有一年夏天在屏東科技大學舉辦全國童軍大露營，當時位處空曠，一個落電打到地面，當時我坐在木頭的炊具箱上，被嚇到全身毛髮豎起，而2個坐在鐵板凳的團長感覺屁股很燙，另有2個打赤腳在挖帳篷壕溝的男童軍被彈飛，幸好送醫後無大礙。

Q：有遇過「不乾淨」的營地？

A：民國76年至80年初，連續多年在台南某露營區舉辦新生訓練，夥伴都在傳，半夜起來尿尿看到一個無頭老翁坐在水岸旁的恐怖經驗，我自己則無親身經歷；80幾年時有次參加台北地區露營，某國中學生集體陷入歇斯底里狀態，後聽聞有人在營地看到無頭鬼被附身；今年7月，參加嘉義某營地營火會，1名高職女生疑似中邪，表演完一直哭，直說看到1個中年男子在瞪她，後來又被小女孩附身，還好現場有懂法事的人幫她化解。

Q：從警期間發生過什麼趣事？為什麼免站交通崗？

A：當警察時，因為身材肉肉的，同事戲稱我是「美國警察」，當年行政院長郝柏村上任後第一次到嘉義視察，我擔服聯合警衛勤務，站在縣市交界的第一個交通崗，一名管制員巡崗時看到我，說我「有礙觀瞻」把我叫了下來，從此以後10多年，我就沒站過聯合警衛交通崗，也算是因禍得福，哈哈。

Q：談談你對童軍的熱愛程度？

A：我去韓國參加過世界童軍露營大會，這些年來與各國夥伴交換來的徽章、布徽，或自行蒐集的童軍紀念品等各式各樣多達7、800個，其中有少見的中華民國童軍創立50周年首日封郵票、20多年前從古董店買來的「三指化干戈」童軍精神浮雕。

妻子隨我參與童軍20年，我們夫妻倆把幼童軍視如己出，培育成為良好公民，有的當年參加時才高中，現在已40歲轉當服務員，傳承童軍精神。

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