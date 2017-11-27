彰化外海離岸風電今7件通過 綠能大軍蓄勢待發

環保署環評大會今天通過彰化外海7件離岸風力發電開發案。（資料照）

2017-11-27 17:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕蔡政府為兌現非核家園承諾推動能源轉型，預計2025年再生能源要達到20%，而風力發電是其中要角，尤其彰化外海風力資源豐富備受廠商青睞，當地開發案件數佔目前風電計畫超過7成，今天大彰化4案及海鼎3案均獲得環評專案小組建議通過結論後，僅剩1案件仍在審查中。

今環評針對大彰化西北、東北、西南、東南、海鼎1號、2號、3號等7件離岸風電開發案進行專案小組第3次審查，在歷經超過4小時審查後，環評委員做出「建議通過」裁示，但後續還需補充相關資料後，再提送環評大會作確認。

大彰化4案位於彰化縣線西鄉及鹿港鎮外海，裝置容量近2.5GW，開發單位本次報告提出縮減部分範圍，並改採較大容量風機以減少風機數量，並使用管架式基樁取代單樁式基礎；而海鼎3案也將開發縮減，並同樣改採大容量風機以減少風機數量，裝置容量則從原本近2.5GW，減少至2GW左右，風機則採取套管式為基礎。

環評委員在審查中仍認為，包括空污減量、噪音減量、水下文化資產後續處理等問題，開發單位都需要具體提出承諾，開發單位也答應，噪音部分不超過160分貝、日落前1小時後至日出不做新設打樁、遇到水下文化資產無法確認時調整風機位置，並且需補充鳥類遷移、漁業資料'空污抵減措施等。

依據環保署統計，目前受理離岸風電開發計畫共有28案，其中彰化外海就多達20案，目前除「彰化縣彰濱工業區外海設置離岸風力發電廠」因對白海豚生態影響巨大已經撤案，「福海彰化離岸風力發電計畫」還在補正程序外，其餘18案都已經處於幾乎通過的狀態，風力發電大軍蓄勢待發。