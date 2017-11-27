交往甜蜜蜜分手慘兮兮 律師提醒：台女留學生勿拍私密照

律師提醒台灣留法女學生在和外籍男友交往時不要拍攝私密照，以免分手後遭「色情報復」。圖為示意照。（圖擷取自網路）

2017-11-27 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕有不少情侶間會拍攝私密照以增添情趣，但也往往埋下分手後產生的問題，特別是隨著社群網絡的流行，「色情報復」已成為新型的犯罪模式。

根據《中央社》報導，在法國執業的律師詹文睿應駐法代表處邀請，每年與初到法國的台灣留學生分享法律須知，他也特別提醒台灣的女留學生，「再怎麼愛，還是不要拍（私密照）」，以免分手後被惡意散播。

詹文睿表示，近年經手一些案例，都是台灣女生受害並提告外籍前男友，「法國男生常常會甜言蜜語，把女孩子哄得覺得自己真的是獨一無二、受到無比尊重，但依照案例，鬧翻時，言語都很可怕。」當一個人收到分手伴侶這樣的恐嚇訊息，會很難承受，有些人在法律程序進行同時，還得求助於心理諮商。

詹文睿指出，若受害者是學生，應尋求學校教授或系主任協助處理，若是公司職員，則要請員工代表介入，受害者可用任何方式取證，簡訊、電子郵件、恐嚇信，都可以當作證據，若照片或影片已放上網路，可請司法執達員做文件紀錄，並報警、提告。

在網路上散播前伴侶私密照片或影片的大多是男性，而在法國，約9成受害者是女性；依據法國刑法，以任何形式散播私密照或影片，可處兩年有期徒刑及6萬歐元（約新台幣215萬元）罰金。