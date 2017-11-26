月薪4萬男友要求AA制 女大生：配合你做愛都沒計較...

2017-11-26 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說相愛容易相處難，有些情侶可能會因雙方的金錢觀不同而為錢爭吵，最終導致分手。一名男網友在臉書社團「靠北女友」PO文表示，只是要求女友，希望兩人出門時的花費能夠「AA制（均分）」，並提醒要有儲蓄的觀念，卻被女友認為是小氣，還反嗆他「平常跟我做愛，我配合都沒計較了」、「你是x我的人，幫忙一下不行嗎？」

男網友說，女友是大三學生，平時每個月有1萬元生活費，兩人交往4個月後女友開始對錢斤斤計較，某次順便幫女友付了200元餐費，女友卻說零用錢吃緊希望下個月再還；而女友之後不僅沒有改善還變本加厲，「每到了節日就會凹我請她去吃大餐」，但詢問女友錢花在哪裡，女友卻翻臉表示是他管太多，「不過就是跟姊妹淘去吃吃下午茶，買點皮包化妝品之類」。

男網友指出，女友不僅罵他「都出社會、月薪4萬了還計較，平常跟我*愛，我配合都沒計較了」，還表示現在女性意識抬頭，批評他不應表現得這麼父權。男網友無奈地說，只是希望女友不要浪費錢，可以學著存錢，以後幫助很大，女友卻認為他就是小氣、「是X她的人，幫忙一下不行嗎」？還揚言若他再這樣「胡鬧」下去，就要去找另一個月薪沒4萬、但是願意疼她的人。

男網友最後無奈地說：「只是要求AA制很難嗎？AA制不是天經地義的事情嗎？」PO文引起網友熱列討論，多數網友認為男網友沒有做錯「我覺得這篇男生沒什麼錯欸」、「為什麼一堆女生老是要別人養 妳們能力是比男生差嗎」、「這種不會理財的廢物，200認賠丟掉吧！賠錢貨...」、「放生吧....AA制不過分」、「很多時候不是A不A是態度問題吧，感覺女方就覺得吃男方的很理所當然」。

但也有網友認為「拜託一下可以不要再丟男人臉了嗎？她如果不把自己弄得好看，你會喜歡嗎」、「節日拗你吃大餐的時候，你沒有也因為節日大X特X她一番嗎」、「太小氣真的不行，好好反省」、「可以接受AA制，但談起200這件事代表你非常在意這200，有點失大氣，可以當下就說....等事情過後說才拿出來說不大好」。