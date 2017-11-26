澎湖仁醫侯武忠走了 內心最大的遺憾是...

自費買船在澎湖各離島巡迴，提供醫療服務的仁醫侯武忠，11月20日病逝，享年55歲。（翻攝自臉書）

2017-11-26 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕「侯醫師又夠駛船嘜來呷阮看病了！」對澎湖離島鄉親來說，侯武忠是位仁醫，為了替他們看病，天天駕船穿梭離島，他除了放不下這些服務了20多年的鄉親，同樣也放不下他的妻子，他最大的遺憾就是沒辦法陪妻子白頭偕老...

侯武忠不忍偏鄉的鄉親們沒有醫生可以替他們看病，就連生病都得忍，他先是掏腰包包下交通船，但是因駕駛也很忙，他也不好意思這樣麻煩人家，就決定自己跟老船長學開船，經過半年的學習，他終於考上駕照，可以自己往來偏鄉替鄉民看診。

《蘋果日報》報導，侯武忠遺孀陳慧娟透露，丈夫在得知罹癌後曾表示人生已經沒有遺憾了，家中的3個小孩都讓他很驕傲，2名兒子和1名女兒都分別牙醫、修習獸醫，心中唯一的遺憾就是不能和青梅竹馬的妻子白頭偕老，他也對妻子說「對妳很抱歉...」

「生活在澎湖島上的居民，就像是我的家人一樣，只要看到他們每個人身體健康、平平安安的，我就很開心了，這也是我的希望。」侯武忠曾這樣說道。他近半輩子的時間都在服務鄉親，時時刻刻掛念這些鄉親父老，不論多遠的地方，他都不畏艱難前往，只為了讓鄉親們都能夠健健康康，不要受病痛折磨。