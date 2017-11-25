旌旗教會「好聖誕」點燈 萬燈星海超浪漫

旌旗教會「好聖誕」活動，今晚舉行盛大的點燈儀式，現場萬頭攢動。（旌旗教會提供）

2017-11-25 21:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕耶誔節腳步越來越近了，台中市旌旗教會舉辦多年、為期1個月的「好聖誕」活動，今年擴大舉辦，並於今晚舉行盛大的點燈儀式，現場萬燈星海齊揚、浪漫到不行，還有耶誔禮品創意市集；後續則有免費的名人講座，藝人作家小馬下月1日率先登場。

旌旗教會今晚的「好聖誔」點燈動湧進數以千計的人潮，主任牧師蕭祥修、立委黃國書、議員張耀中及信心希望聯盟簡孟軒等人一同點燈，民眾也一起打亮手機照明，齊聲倒數，現場頓時揚起一片星光燈海，並齊聲高唱耶誔歌曲，既浪漫又溫馨。

蕭祥修牧師說，忙碌的世代，大家忙著工作，有時忘了停下腳步，傾聽內心渴求平安的聲音，以致錯過許多美好的事物，甚至當幸福來敲門時也忘了開門。今晚來這裡點燈，不單只有慶祝聖誕月的到來，更是敲響每個人內在那扇尋求平安與幸福的心門。

現場除了布滿耶誔風格的裝置藝術，還有專屬耶誔風的創意禮物市集，各式手創禮物攤，琳瑯滿目；而敲響門鈴就代表幸福的叮噹門，民眾則爭相敲鐘、拍照打卡；旌旗教會也加碼大方送好禮，只要打卡按讚就可領取精美禮物，限量5000份，送完為止。

旌旗教會說，今年活動擴大舉行，後續每週五還有免費名人講座，講者包括藝人作家小馬、創略廣告總經理黃志靖、理性情緒治療學者武自珍等。至於令人引頸期盼、年度壓軸的耶誕親子表演、戲劇表演及音樂表演，表演當天提早進場還送耶誕禮物。

旌旗「好聖誕」點燈，民眾拿起手機打開LED燈，共同點亮夜空，浪漫到不行。（旌旗教會提供）

旌旗「好聖誕」點燈現場，各式獨特藝術風格的手創禮物攤，琳瑯滿目。（旌旗教會提供）