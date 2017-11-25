大林蒲遷村前 鳳林國小舉辦最後一場百年校慶

96歲鳳林國小校友高水泉回到母校。（記者黃旭磊攝）

2017-11-25 20:10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大林蒲遷村在即，村內鳳林國小完成最後一場建校百年校慶。

鳳林國小設立於西元1918年，今天（25日）歡度百年校慶，原校址將在大林蒲遷村後廢地，高雄市長陳菊與教育局長范巽綠趕來祝賀，與96歲校友高水泉等貴賓共切蛋糕慶賀，而高雄市騎警隊引導校旗進場，高苑科大學生表演定翼機凌空秀，場面熱鬧有趣。

鳳林國小前身由日本人創設台南廳大林蒲公學校，是當地最具歷史及規模校舍，現今紅毛港國小、鳳鳴國小都由鳳林國小分校，並是高雄市第一所辦理營養午餐學校，另也因地方人士挹注經費，鳳林國小家長只需繳家長會費，學生包含午餐、營養品、書籍都免費。

陳菊致詞感謝各界挹注小港工業區公民營企業經費，包括民代爭取新建「用太陽發光的司令台」、整修PU跑道及太陽能LED等設施。

小港區機關、公民營企業主管及高雄市各校校長觀禮校慶會，立志中學空拍隊攝影、高雄餐旅國高中學生進行禮賓服務，為校史寫下溫馨、榮耀一頁。

校友林華璋今天捐助1千萬元成立「美麗華學習基金」，照顧弱勢學童並鼓勵學生多元學習，而校友林登財贊助成立「鳳林兒童電視台」，啟蒙孩子媒體識讀教育。

范巽綠表示，即使少子化減班，鳳林國小仍持續足球隊、直笛隊、舞獅隊、熱舞社等社團，鼓勵孩子多元學習、實現自我，足球隊曾於2011年全國賽獲第2名佳績。