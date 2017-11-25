香園教養院28週年慶 「蕭美人」蕭薔義賣年曆送愛心

香園紀念教養院今天在新竹縣文化局廣場舉辦28週年慶，藝人蕭薔也現身首場全新出爐的2018年曆義賣會，義賣所得全數捐贈香園。（記者廖雪茹翻攝）

2017-11-25 16:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕受到景氣的影響，財團法人私立香園紀念教養院的募款收入也逐年減少。院方今天在新竹縣文化局廣場舉辦28週年慶，贊助的國際扶輪社新竹分區發起愛心股東認養活動，藝人蕭薔也現身首場新出爐的年曆義賣會，所得全數捐贈香園。

這場「把新團結，讓愛飛揚」公益園遊會，由香園教養院、香園慈善事業基金會及國際扶輪3501地區新竹分區聯合主辦，現場近50個愛心公益攤位。藝人蕭薔最新的2018年曆出爐，今天下午即出席新竹首場義賣活動，她一現身，粉絲爭相索取簽名、合影，100份年曆一下子就搶購一空。

香園教養院院長黃慧玉說，創院迄今28年，院內服務的身心障礙者有183人。為提升教養收入並朝永續經營發展，院方在新豐院區設置了快樂咕咕雞農場，雞蛋除了供院生食用，也運用在烘焙坊製作糕點，用安全食品回饋社會大眾。

扶輪社新竹分區總監黃慶瑄說，除了贊助活動經費，分區也發起香園愛心股東認養活動，捐助300條香園烘焙坊的瑞士捲，送給第一次加入認養的愛心朋友，希望召集每人每月捐100元的愛心，匯成一股傳愛的力量。