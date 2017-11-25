12電影主題展區 士林官邸菊花展 歷年最精采

2017-11-25 14:41

〔記者黃建豪／台北報導〕2017士林官邸菊展今天上午正式開展，展期為期16天，將從11月25日持續至12月10日，今年以「眾星雲菊」為題，主角不再只有大立菊，而是透過造景佈置，呈現《不能說的秘密》、《神隱少女》等12個電影主題展區，加上總計13萬餘盆菊花、18場藝文活動與花藝攤位，號稱歷年最精彩，盼吸引逾60萬入園人次。

今天中午舉行開幕活動，台北市柯文哲到場致詞時還爆料，負責布展的台北市公園處常很驕傲地跟他講說，台灣菊花種的最好的就是台北市公園處，所以才很驕傲的把成果給民眾看，這次菊花展共有16天，從每天上午8時展出至晚間7時，今年菊花展主題眾星雲菊，就是將菊花和電影結合，把很多有名電影場景和菊花展覽整合在一起，反正大家就去看一看他們的創意到底怎麼樣。

而公園處最引以為傲的大立菊，展區就布置在士林官邸公園入場處旁。公園處官員說，大立菊一株花就有100朵花開在上面，照顧起來相當不容易，但也特別漂亮。

今年重頭戲，則為12個主題展區，網羅9部電影場景精心布置，分別有《馬達加斯加》、《神隱少女》、《少年PI的奇幻漂流》、《夏綠蒂的網》、《蟲蟲危機》、《龍貓》、《沉睡魔咒》、《向左走向右走》及《不能說的秘密》。

以《不能說的秘密》為例，就是打造巨大卻精緻的鋼琴綠雕，相當受人矚目。而這12個主題展區，散落在9.28公頃的公園範圍內， 等待民眾在漫步公園時發現驚喜。

公園處表示，展覽期間例假日亦舉辦多達18場藝文活動，除了「笑燦燦賞菊去」由知名聲樂家簡文秀女士、殷正洋、華姵、南方二重唱多首著名耳熟能詳歌謠演唱外，還有蚊子電影院、菊藝彩繪、萬祥古箏表演、吉林退休老師合唱團、小丑氣球、特技表演等多元豐富藝文表演。

菊花展期間還有各項好康活動，包括12月2日「可愛動物日野餐拍照趣」提供限量500份精緻下午茶點現場兌換、12月10日參加「電影明星總動員創意扮裝派對」，就有機會將香港來回機票帶回家，開幕當天前20組報名還可加贈電影票或沖泡飲品禮盒、「士林官邸旅客」粉絲團分享上傳你與「2017士林官邸菊展」展區之電影場景創意照片，即可參加好禮抽獎、「2017士林官邸菊展攝影比賽」最高獎額1萬元等值禮卷，歡迎各路攝影好手踴躍投稿；另外，每日展場現場還有限量100份的菊展限定小禮-組合式便利貼或輕巧折疊扇，加入「士林官邸旅客」粉絲團打卡並按讚，至服務台秀出手機畫面，即可獲得。