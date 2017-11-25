借調老師冗員多？竹市教育處駁斥：業務量超大！

新竹市府教育處借調老師多？教育處駁斥指符合規定且業務量大且多。（記者洪美秀攝）

2017-11-25 11:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市一群老師投訴指稱，市府教育處目前借調不少各校老師到教育處擔任行政工作，且不乏候用校長，但這些候用校長多從事與教育無關之事，借調到教育處的老師也從事與本身專業無關業務，根本無助於教育政策推動，建議教育處應訂定候用校長儲訓及教師借調辦法，避免教育處成教師冗員集中處。

新竹市府教育處長李芳齡說，市府10幾年前就訂有調用市立中小學教師服務要點，主要是請教師協助教育政策的規劃與執行，都是經教師服務的原學校同意，每次調用以1個學年度為原則，必要時得經調用教師原服務學校同意後繼續調用，目前教育處內有25名調用教師，包括8名候用校長在內。

李芳齡強調，從去年開始教育處自辦候用校長的教育儲訓，內容包括需到教育處實習等，主要是要讓候用校長了解市府的教育政策，每個候用校長及調用教師都身兼好幾個教育專案職責，工作量之大，根本不是冗員，而候用校長的訓練是多面向，除本身的專業科目，更需要溝通協調能力，透過到教育處的行政訓練，可以幫助候用校長更有治校方針。

李芳齡說，調用教師包括課程輔導團，主導教育政策方針，有的從事教育政策的規劃，調用教師負責的教育業務量相當多，人力根本不足，何來「冗員」？

不過，一群教師投訴指稱，市府教育處長期調用各校的教師到處內辦理行政業務，但被調用的教師到教育處卻是做與本身專業不符的業務，導致原學校必須再聘任代理教師來補上其課程，再者調用教師太多，已造成教育處沒辦公桌可坐的「人滿」現象。

投訴者指稱教師應以教學為重，加上候用校長也被借調到教育處實習儲訓，除成候用校長集中地，也無法達到訓練研習目的，甚至要再聘任教師代理其教學工作，如此支兩份薪水，豈不是浪費納稅人的錢？

投訴者認為新竹市教育單位長期缺乏候用校長的甄選及儲訓制度，更沒有法制化的實施要點及辦法，只有簡單的服務要點，毫無公信力及公平性，也可能導致候用校長靠積分就能獲選，反而培訓出會「積分」的校長，而不是有「教育」理念的校長，建議教育主管單位建立校長甄選儲訓及調用教師的相關規定與機制，才能避免教育處成候用校長和調用教師的集中地。