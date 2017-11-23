竹市獲前瞻億元 將改造8座公園

2017-11-23 17:01

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府成功爭取內政部「前瞻基礎建設-城鎮之心政策引導型計畫」經費，以「進擊的公園」景觀改善計畫獲得1億950萬元經費，明年將進行關新、南大、頂竹圍、香山、那魯灣等8座公園的改造，讓公園綠地全面提升，讓城市綠帶由市中心往外再延伸。

新竹市府都發處提出「進擊的公園」景觀改善計畫，符合內政部城鎮風貌提升公園綠地目標，獲內政部審查委員認同，成功爭取到1億950萬元經費，這也是繼17公里海岸、新竹左岸、新竹漁人碼頭成功通過經濟部4.8億元「前瞻水與環境計畫」審查後，市府再獲前瞻建設相關經費。

市府表示，進擊的公園將推動關新、南大、頂竹圍、大庄、香山、那魯灣、朝山社區公園等8座公園景觀改善等相關計畫，包括部分公園內人行地磚毀損，還有設施破損的，甚至是公園內植栽雜亂等現況，期許透過經費的挹注與環境設施的改善，讓城市綠美化從市中心進一步向城市外圍延伸。

未來市府也會搭配規劃軟體建設，包括社區規劃師駐地輔導計畫等，以專業有系統的規劃師與社區合作並培訓人才，讓公園成為城市綠洲及居民共享的園地。

市長林智堅說，未來8座公園改善會以生活綠帶、社區機能為核心，將植栽、設施全面重整更新，同時會考量在地生活圈需求，分別以兒童遊憩、原住民文化、社區集會等為主題進行特色改造，符合不同社區居民及公園的需求，像是整建公園綠地景觀與無障礙設施等；讓公園成為居民休閒活動的據點。