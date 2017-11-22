阿里山5.5強震天搖地晃 民眾驚恐奔逃戶外

2017-11-22 23:34

首次上稿 22:33

更新時間 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕今（22）日晚間10時20分發生有感地震，震央在嘉義縣政府東偏北方46.5公里處，即為嘉義縣阿里山鄉，芮氏規模5.5，深度18.5公里，屬淺層地震，全台有感。

根據中央氣象局發布的地震數據顯示，全台各縣市均有感，最大5級震度發生在嘉義市、嘉義縣阿里山鄉及雲林縣古坑，彰化縣彰化市與二水、南投縣名間、台中縣霧峰、台南市佳里4級，台中市、南投縣南投市、高雄市桃園、花蓮縣光復、澎湖縣馬公市3級，台南市、花蓮縣花蓮市、台東縣台東市與利稻、苗栗縣苗栗市與鯉魚潭、屏東縣三地門、宜蘭縣南山、新竹縣竹東2級，台北市、高雄市、新北市、宜蘭縣宜蘭市、桃園市三光、新竹市、新竹縣竹北市、屏東縣南灣則為1級。

從晚間10時22分起，陸續發生7個規模3.8、3.5、3.8、3.5、3.3、3.8、3.7的餘震，深度分別為15.3公里、19.6公里、17.7公里、12.5公里、20.8公里、15.3公里、10.9公里，除了第2個、第5個餘震發生在雲林縣古坑鄉之外，其餘震央同樣都在嘉義縣阿里山鄉。

天搖地晃 雲林人直呼恐怖

嘉義縣民眾指出，地震發生當時明顯感覺搖晃30幾秒，大部分民眾倉皇逃至室外空曠處，居住在雲林台西的一位林姓民眾指出，「地震時還出現地鳴」；古坑樟湖國中小校長陳清圳在臉書提醒明（23）日，上班課師生小心落石。

此外，雲林縣虎尾鎮許多民眾被突如其來的地牛翻身震醒，古坑鄉長黃意玲對今晚發生的地震提到，「草嶺、樟湖、桂林等山區村落目前並沒有災情通知」，雲林縣消防局亦指出，目前尚未有災情傳出，「提醒民眾留意餘震，山區注意落石」。

台南最大震度4級 沒有災情傳出

許多台南市民眾在臉書、Line等通訊軟體指出，地震時搖晃程度相當驚人，亦有一位台南民眾今日下午在天空拍到由西綿延至東邊的「地震雲」，所幸台南市消防局指出，目前全市沒有災情傳出。

高鐵3列車一度暫停 逐漸恢復行駛

台灣高鐵公司指出，地震時啟動「災害告警系統」，因此3班當時行駛於嘉義至台中之間的列車暫停行駛，確認安全無虞後，3班列車以時速70公里、170公里與230公里提升速度，全線逐漸恢復行駛，但造成台中站、彰化站班車延遲進站；《中央社》報導，台鐵方面，「已通知工務、電務單位巡查路線及電車線設備」。